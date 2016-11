Em Manaus, homem invade residência, atira e mata ex-presidiário; vítima estava em liberdade há um mês

A polícia investiga o assassinato de um jovem de 21 anos, vítima de disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (15) na residência onde morava, localizada na rua Miratinga, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. No momento do crime, o homem, até o momento não identificado, estava na companhia da namorada. O autor do delito está foragido.

Segundo a Polícia Militar (PM), o autor dos disparos, ainda não identificado, invadiu a residência da vítima e efetuou vários disparos. Dois tiros atingiram a vítima na região da cabeça e pescoço. Segundo informações preliminares, o jovem era ex-presidiário e morreu minutos após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues Mady, no bairro Galiléia.

Vizinhos da vítima declaram que o rapaz estava em liberdade há menos de um mês. Ele respondia na justiça por envolvimento em crime de roubo. A namorada da vítima, que presenciou o assassinato, não sofreu ferimentos. Ela deve prestar esclarecimentos à autoridade policial da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso será investigado.

Consta nos registros do site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), que a vítima respondia criminalmente por envolvimento em roubo majorado. O crime teria ocorrido no dia 25 de agosto deste ano e Erleson teria sido preso em flagrante. O processo tramita na 4ª Vara Criminal do Fórum Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Portal EM TEMPO