Em Manaus, homem é preso por tentativa de homicídio

Alex Palheta dos Santos (30) foi preso na manhã desta segunda-feira (19) por tentativa de homicídio. O acusado estava em uma residência alugada na Rua Castro Alves, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Os policiais civis chegaram até ele após o recebimento de denúncia anônima. O mandado de prisão em nome dele foi expedido no dia 9 de março deste ano, pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Moraes Antony.

Segundo o titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Eduardo Paixão, o crime ocorreu na noite do dia 14 de fevereiro deste ano, por volta das 19h, na Rua Antenor Cavalcante, esquina com a Rua Padre Ramires, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital. A vítima, Josicledio Cardoso da Luz, 39, foi atingida por cinco golpes de faca desferidos por Alex após eles passarem o dia juntos ingerindo bebidas alcoólicas.

“Houve um desentendimento entre eles e Alex acabou desferindo cinco golpes de faca em Josicledio. A vítima foi atingida com dois golpes no pescoço, um em cada peito e outro no braço direito”. Alex já responde por outra tentativa de homicídio, cometida contra o próprio irmão, Wilkson Palheta dos Santos, 21. O delito em questão aconteceu no dia 31 de agosto de 2014, por volta das 20h, de acordo com o delegado Eduardo Paixão.

O infrator foi indiciado por homicídio tentado e ao término dos procedimentos cabíveis, Alex será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

