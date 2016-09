Em Manaus, homem é preso por abusar sexualmente das filhas de 12 e 13 anos

Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (8), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, suspeito de abusar sexualmente das três filhas. O crime era cometido contra duas gêmeas de 12 anos e uma adolescente de 13, e vinha acontecendo desde abril deste ano. O fato foi descoberto na escola das meninas por meio do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção da Criança e do Adolescente (DEPCA), a delegada Juliana Tuma, o homem estava separado da mãe das meninas e voltou a morar com a família em abril deste ano, no bairro Armando Mendes, Zona Leste. Desde então, elas teriam sofrido violência sexual diariamente por parte do infrator.

O indivíduo ainda tirava fotos e filmava as partes íntimas delas com a justificativa de querer saber se elas ainda eram virgens. A mãe das meninas teria conhecimento da situação, mas não denunciou os abusos por ele ser um homem violento.

Juliana Tuma revelou, ainda, detalhes do depoimento do infrator. “Ele confessa que fazia esses exames nas filhas, mas via isso como cuidado e carinho. Quando o prendemos, ele ainda perguntou se estava sendo preso apenas porque tinha ‘se excedido nos carinhos’ com as filhas dele”, disse a autoridade policial.

Ainda de acordo com a delegada, antes da palestra, em que abordou diversos temas, entre eles a exploração sexual, as adolescentes não sabiam que os ‘carinhos’ do pai já estavam configurando abuso sexual.

A mãe vai ser indiciada por estupro de vulnerável omissivo. E o homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Após os procedimentos legais, ele será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações da assessoria