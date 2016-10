Em Manaus, homem cai no rio Negro com carro e morre afogado

Um homem identificado como Marcos da Silva Neto, 29, morreu afogado na manhã desta quarta-feira (5), após cair no rio Negro, no momento que manobrava um carro em uma balsa no porto do Demétrius, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

O fato ocorreu por volta das 6h da manhã. Entretanto, os bombeiros só foram acionados as 8h50. O corpo da vítima foi achado por volta das 10h.

De acordo com informações dos bombeiros, o homem estava manobrado um carro modelo Cherry, em cima da balsa, quando perdeu o controle e caiu no rio.

Conforme os bombeiros, o homem não conseguiu sair do veículo, devido aos vidros estarem fechados. “ Quatro mergulhadores realizaram as buscas e um deu suporte, quando localizamos o carro que estava embaixo da balsa, em profundidade de 27 metros da superfície. Tivemos que quebrar o vidro para poder retira-lo”, informou o cabo Daniel Araújo.

O corpo da vítima foi levado para o Pelotão Fluvial do Bombeiros no Centro e, de lá, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O carro ainda não foi retirado do local.

Portal EM TEMPO

Com informações de Naritha Migueis