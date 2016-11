Em Manaus, homem armado tenta roubar moto de sargento de PM e acaba preso

Após tentar roubar a motocicleta de um sargento da PM, Bruno Fialho Ribeiro, 20, foi detido e agredido por populares nesta quarta-feira (2). Durante a detenção, os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram um revólver calibre 38 com quatro munições intactas. Um investigador do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou que o suspeito chegou a atirar na direção da vítima, mas a arma falhou.

A ação criminosa ocorreu na rua 1º de Abril, bairro São Lázaro, Zona Sul, por volta das 11h30 desta quarta, nas proximidades de uma Farmácia do Trabalhador. De acordo com o plantonista do 1º DIP, Fabiano Rosas, os policiais foram acionados informando que havia um assalto na farmácia e se deslocaram até lá.

“O condutor disse que foi até o local onde o suspeito estava detido para intervir em uma situação de assalto. Lá eles tomaram conhecimento que o homem, que estava armado com um revólver calibre 38, tentou roubar a motocicleta de um cliente de uma assistência técnica de celular, mas a vítima percebeu”, disse.

Na delegacia, o suspeito confessou o crime e disse que percebeu que o sargento havia deixado a chave da motocicleta na ignição. “O suspeito relatou que a intenção dele era roubar a motocicleta, mas foi detido”, completou o delegado.

Bruno está detido no 1º DIP e será encaminhado a audiência de custódia, no fórum Ministro Henoch Reis, onde será decidido se ele será liberado ou não.

Thaís Gama

Jornal AGORA