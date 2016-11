Em Manaus, grupo convoca população a participar de mutirão de limpeza na Santa Casa de Misericórdia

Um grupo de artistas da Associação de Cultura do Amazonas (Aceam), com apoio de militares, vai realizar uma mobilização de limpeza em favor da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, situada no Centro Histórico da capital, neste sábado (19), e conta com a participação da sociedade civil organizada.

De acordo com a artista plástica e presidente da associação, Rosa dos Anjos, a mobilização, intitulada ‘S.O.S Santa Casa de Misericórdia’, que inicia às 8h e segue até às 18h, visa a limpeza da capela e da frente da entidade filantrópica – que está abandonada há 12 anos. Após o mutirão, uma missa será celebrada no local que foi inaugurado em 1880.

“Nosso movimento não é político. Somos uma associação sem fins lucrativos que visamos melhorias para nossa cidade. Queremos unir forças com toda a sociedade para mostrar a importância da Santa Casa, não só como entidade que ajudava a população, mas também como patrimônio histórico da nossa cidade. Esse prédio é centenário e é tão valioso quanto ao Teatro Amazonas”, disse.

O grupo já havia se reunido no local no último dia 5 de outubro onde fizeram um abraço simbólico para relembrar a população sobre a atual situação de abandono e descaso que a Santa Casa se encontra, além de cobrar um posicionamento mais firme das autoridades.

Militares, artistas e ex-funcionários vão ‘arregaçar as mangas’ e fazer uma faxina geral na capela. Aproximadamente, 200 pessoas já confirmaram presença. Quem tiver interesse de ajudar na causa pode levar para o local materiais de limpeza, como vassoura, saco de lixo, rodo, sabão e etc. O grupo também precisa de voluntários para participar do mutirão.

“A iniciativa surgiu após a gente ver muitos comentários nas redes sociais sobre o estado de abandono da Santa Casa. Esse é o momento para todos participarem da ação. A sociedade civil também é responsável e devemos ter atitude”, salientou Rosa dos Anjos, que também é conselheira municipal de cultura no segmento artes visuais e arquitetura.

Em outubro deste ano, o Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) entrou com uma ação cautelar na justiça para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) execute, via governo do Amazonas, um plano de ações emergenciais. O objetivo é evitar a ruína e desabamento do prédio.

Na tarde desta sexta-feira (18), representantes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) fazem uma abordagem e ação de retirada dos moradores de rua e usuários de drogas que utilizam o local como moradia.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO