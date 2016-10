Em Manaus, forte chuva causa lentidão no trânsito, derruba postes e deixa zonas Leste e Sul sem energia

A forte chuva que caiu sobre Manaus na madrugada desta segunda-feira (31), e continuou durante as primeiras horas da manhã, causou lentidão no trânsito de veículos em algumas das principais avenidas da cidade. Nas zonas Leste e Sul, houve queda de postes de iluminação, moradores ficaram sem energia e o trânsito se tornou bem concorrido.

Na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, um poste tombou e a via teve que ser interditada. O incidente gerou retenção no fluxo de veículos até a avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram deslocados para o local, onde interditaram os dois sentido e orientaram os motoristas a desvirem caminho por ruas próximas. A situação gerou transtorno entre os motoristas, principalmente aqueles que trabalham em condução escolar e precisam cumprir horário de entrada das crianças em escolas naquela região.

Gilberto Silva, 38, explicou que os órgãos públicos demoraram para chegar ao local e interditar a via. “Comecei a trabalhar às 5h30. Passei próximo ao local e comecei a fazer a triagem das crianças que utilizam o meu serviço de condução escolar. Só por volta das 6h20 é que o Manaustrans chegou e interditou a via. Esse atraso deles fez com que eu chegasse 20 minutos fora do horário permitido na escola onde os alunos estudam. Por sorte, a direção da escola já sabia do ocorrido e permitiu que os alunos entrassem em sala de aula”, comentou o motorista.

O administrador Celso Oliveira, 43, informou que por volta das 4h da manhã solicitou apoio dos órgãos competentes, mas o pedido só foi atendido por volta das 6h, quando as primeiras equipes chegaram ao local. “Tivemos problemas de queda de energia constantes durante a madrugada. Nosso maior medo era que o poste caísse sobre alguns veículos, visto que a via só foi interditada por volta das 6h20”, revelou.

A equipe de reportagem do portal EM TEMPO entrou em contato com a assessoria de comunicação da Eletrobrás Distribuição Amazonas para saber quais serviços estão sendo realizados pela empresa no local, se vai haver substituição do poste ou se a estrutura será reposicionada no lugar, mas o órgão não soube informar se, exatamente o que seria feito.

Por meio de nota, a empresa informou que “para os serviços de substituição de transformador, tem equipe pesada trabalhando no local e que a previsão de conclusão dos serviços é de aproximadamente 1h30”.

Questionada sobre a falta de energia elétrica no local, a Eletrobrás revelou que a iluminação pública, incluindo conexões em rede elétrica, é de responsabilidade da empresa Manaus Luz. Já a Manaus Luz não atendeu às ligações da equipe de reportagem.

Na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao conjunto Tiradentes, bairro Coroado, Zona Leste, um poste caiu sobre a via e impossibilitou, totalmente, o trafego de veículos naquela região. O trânsito ficou lento na rotária do Coroado e continuou por toda a avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul.

Portal EM TEMPO