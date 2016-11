Em Manaus, familiares denunciam a Marinha do Brasil por manter sete jovens presos

Sete cidadãos civis foram detidos e mantidos presos após utilizarem para lazer uma área restrita da Marinha do Brasil, é o que afirma os familiares dos jovens. A organização militar justifica que a invasão configura crime militar, pois os jovens entraram em um quartel de forma irregular.

De acordo com Josias dos Santos, 55, pai de um dos jovens, o grupo se reuniu, na tarde da última sexta-feira (11), por volta das 15h, para jogar bola em um campo de futebol, localizado nas dependências do complexo militar e residencial Vila Buriti, próximo ao porto da Ceasa, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Em um determinado momento, eles foram surpreendidos por militares que deram voz de prisão a todos no local.

“Recebi uma ligação informando que minha filha estava presa em um quartel da Marinha. Decidi, então, ir até o local para, como uma forma de pedir desculpas, tentar reverter a situação e libertar todos os jovens, mas a direção do órgão não autorizou a soltura e informou que todos permaneceriam presos”, revelou.

Ainda segundo Josias, os jovens permaneceram presos no quartel até às 18h de sábado (12) e só após muitos apelos, dos familiares à funcionários do local, é que a Marinha resolveu apresentar o caso à polícia.

“Eles formaram um comboio, onde os jovens saíram do quartel no camburão de viaturas da Marinha. Após isso, eles ficaram circulando pela cidade, procurando uma delegacia para formalizar a ocorrência. Porém, todos os delegados se recusavam a aceitar o caso, pois, segundo a polícia, a invasão não configura crime de alto teor e poderia ser resolvida com um simples acordo entre as partes envolvidas”, alegou Josias Santos.

Após noticiarem o caso à reportagem do Portal EM TEMPO, familiares informaram que os servidores da Marinha do Brasil apresentaram o caso, por volta das 19h, na sede do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Planalto, Zona Centro-Oeste.

Em nota, a Marinha do Brasil revelou que os jovens foram detidos durante patrulhamento realizado por militares do 1º Batalhão de Operações Ribeirinha. O comunicado destaca que “os setes civis foram encontrados no interior da área sob administração da entidade configurando, assim, crime militar conforme o Art. 302 do Código Penal Militar, por terem entrado em quartel por passagem irregular”.

O comunicado reforça, ainda, que dois, dos sete jovens, por serem menores de idade, foram conduzidos para à sede da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

“Os demais integrantes do grupo receberam auto de prisão em flagrante delito e foram encaminhados para à sede do 10º DIP”.

A Marinha do Brasil reforça que “os jovens permanecem presos, sob custódia, à disposição da Justiça Militar, órgão competente para apurar e julgar a conduta dos civis” e ressalta que “todos os direitos constitucionais foram garantidos, além disso, todas as autoridades competentes e os familiares dos presos foram comunicados”.

Na sede do 10º DIP, a delegada plantonista, que preferiu não ter o nome divulgado, informou à equipe de reportagem que “todos os procedimentos administrativos estão sendo adotados pela Marinha do Brasil e os cinco jovens encaminhados ao DIP estão sendo guardados em celas da delegacia, pois a Marinha do Brasil não possuí estrutura de prisão para civis”.

Ainda segundo a autoridade policial, os jovens podem ser colocados a qualquer momento em liberdade provisória.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO