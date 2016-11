Em Manaus, eventos de intercâmbio cultural entre Japão e Brasil são gratuitos e abertos a população

O mês de novembro tem uma programação intensa promovida pelo Consulado Geral do Japão em Manaus. A instituição promove atividades de cunho educativo e cultural, abertas a toda a população manauense. Há duas modalidades: as atividades com inscrição e outras que não é necessário fazer cadastro, e ambas são completamente gratuitas.

De acordo com o vice-cônsul para assuntos de Cultura, Yoshinari Oda, o consulado japonês promove as atividades a fim de estreitar os laços com a comunidade amazonense, de forma a levar mais conhecimento sobre o Japão aos interessados. “Nossos eventos são gratuitos e abertos a toda a população amazonense. Queremos mostrar a cultura do nosso país para a população do estado do Amazonas”, informou.

A programação de eventos sem inscrição começa com uma exposição sobre calendários japoneses, que acontece nos dias 12 e 19 de novembro, das 8h às 17h, na Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental – Nipaku (rua Teresina, 95 – Adrianópolis). Ao final da exposição, no dia 19, os calendários serão sorteados para quem estiver presente no local da exposição. No dia 12 de novembro haverá, também, um workshop sobre o jogo de tabuleiro japonês chamado “Igo”. “Este é um jogo estratégico de soma zero e de informação perfeita para tabuleiro, em que duas pessoas posicionam pedras de cores opostas”, explica o vice-cônsul Oda. Os interessados devem comparecer a Nipaku a partir das 17h.

A programação segue com a exibição de filmes japoneses, mas quem não sabe falar o idioma não precisa se preocupar: as películas terão legendas em português. No dia 14, “As garotas Shodo”; no dia 16 é a vez de “Water boys”; finalizando com “Swing Girls”, no dia 18. Todas as sessões serão exibidas das 14h às 18h, no Auditório Rio Negro da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Inscrições

O curso de culinária japonesa acontece hoje e quarta-feira, das 15h às 17h, no Senac Centro (av. Saldanha Marinho, 410). Já a oficina de embrulho de presentes estilo japonês acontece nos dias 19 e 26 de novembro, das 13h às 15h, na Nipaku. Para participar dessas atividades é preciso fazer inscrições no Consulado Geral do Japão em Manaus (rua Fortaleza, 416 – Adrianópolis), de segunda à sexta-feira, entre 9h e 12, e 14h e 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo número 3232-2000.

A oficina de origami (dobradura com papeis) acontece nos dias 8 e 10, das 14h às 15h30, e a de ikebana (arranjos florais japoneses) acontece nos dias 21 e 23, das 17h às 19h, no Centro de Convivência do Idosos da Aparecida (rua Wilkens de Matos, s/n). Para mais informações e como fazer as inscrições, basta entrar em contato com Patrícia pelo número 99213-2561, das 8h às 17h, de segunda à quinta-feira.

Mellanie Hasimoto

Jornal EM TEMPO