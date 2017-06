Em Manaus, evento de food bikes sugere presentes para o Dia dos Namorados

Para tornar o Dia dos Namorados ainda mais adocicado e com todo o romantismo que a data sugere, um shopping da Zona Norte de Manaus irá receber o “Food Bikes Parada do Chocolate – Edição Dia dos Namorados”, do dia 9 a 12 de junho. O evento contará com 15 bicicletas padronizadas e mais de 30 variedades de doces na versão gourmet com preços que variam de R$ 1 a R$ 15 por unidade.

A primeira food bike traz os mais diversos tipos de doces, dos mais simples, como o tradicional brigadeiro, até os mais elaborados como os buquês de chocolate ou de trufas, os “bem enamorados”, os charmosos bolos de pote, brigadeiros de colher, caixas personalizadas de bombons, enfim, todas as variações que o chocolate possa oferecer.

“As bicicletas estarão padronizadas, com cores bem românticas e os doces seguem a mesma linha. Vamos dar preferência às combinações bem típicas da data, como ‘chocolate com morango’, ‘chocolate com menta’ e muitas outras opções para adoçar qualquer relacionamento”, disse a coordenadora da ação, Dayane Alves, que há três anos trabalha com a organização de eventos em shoppings e feiras gastronômicas.

Para o superintendente do centro-comercial, Cláudio Voso, a iniciativa acompanha a tendência de mercado, que é apostar no segmento das food bikes, além de levar algo diferenciado aos clientes que podem escolher presentes criativos neste Dia dos Namorados.

“Com uma estrutura enxuta e, ao mesmo tempo, muito charmosa, as food bikes, em especial a ‘Parada do Chocolate’ no Sumaúma, ganha na originalidade do evento e sugere ainda opções criativas, diferentes e, é claro, muito saborosas para presentear. Imagina, quem espera ganhar um buquê de trufas?”, argumenta Cláudio.

