Em Manaus, estudante de 15 anos está desaparecida desde domingo

A estudante Ana Karen de Souza Santiago, 15, está desaparecida desde domingo (21), de acordo com informações de seus familiares. A última vez que ela foi vista foi às 16h, na praia da Ponta Negra, Zona Oeste, onde estava com parentes e amigos.

De acordo com o pai da adolescente, Weberson Santiago, na data, às 14h, a garota solicitou aos pais para ir à praia com os primos Eliano, Jonathan e Loren e sua irmã Raquel, o que eles permitiram. Quando o grupo voltou às 22h para casa, já estavam sem a companhia de Ana Karen. Os primos explicaram que a última vez que a viram foi por volta das 16h, quando ela estava com um grupo de 5 amigos, e falou que iria para casa, mas até o momento não retornou.

Desde o sumiço, os familiares de Ana Karen estão conversando com todas as pessoas relacionadas a ela. No bairro da Compensa, também Zona Oeste, onde moram, vizinhos teriam relatado que avistaram a garota andando na área. Na escola, uma das amigas teria informado que um grupo de meninas poderia ter induzido a menor a alugar um quarto para morarem juntas.

Segundo Weberson, nesta quinta-feira (25), eles foram informados por uma das amigas de Karen, que a adolescente publicou em uma rede social que ela já estava em casa. Além disso, teria ligado dizendo várias desculpas do porquê saiu de casa.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro de Ana Karen Santiago. Os pais informaram que já fizeram o Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia Especializada de proteção à Criança e ao Adolescente (DEAPCA). Eles pedem que qualquer informação sobre a filha, podem entrar em contato pelos números: 99414-3767 e 99414-4580.

Outro desaparecido

Antônio Eder Reis de Oliveira, 22, está desaparecido desde o dia 8 de outubro de 2015. De acordo com a mãe dele, Lindalva Reis Nascimento, a companheira de Antonio, Geyse Menezes, teria afirmado que da última vez em que foi visto, o desaparecido teria informado que iria caçar com um amigo chamado Francisco em Itacoatiara ( a 176 quilômetros de Manaus), onde ele mora.

Antônio possui porte físico médio, cabelos pretos e tem uma cicatriz no pé esquerdo. O jovem reside no Ramal da Terra Preta (no quilômetro 145 da rodovia estadual AM-010), Zona Rural de Itacoatiara.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Antônio, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números: (92) 99406-6263 ou 99493-9689.

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações da assessoria