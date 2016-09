Em Manaus, engenheiro é preso por estupro de vulnerável, após denúncia de mãe

Um engenheiro de 29 anos foi preso em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (8), suspeito de estuprar uma menina de 12 anos. O crime teria ocorrido dentro do carro do homem, na avenida Constantino Nery, nas proximidades do próximo ao Terminal 1, no Centro de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a adolescente relatou, em depoimento, que não é a primeira vez que o ato acontece. Ela disse que estava se relacionando com o homem há aproximadamente dois meses.

Conforme a delegada, o engenheiro é conhecido da família da adolescente. Ontem à tarde, ele foi até a escola da menina, onde a apanhou e a levou para a casa dela, porém, antes, os dois mantiveram relação sexual dentro do carro, em seguida foram para a casa dela.

Quando chegaram ao imóvel, a mãe da menina desconfiou da situação e ao questionar a estudante sobre o fato, a mesma disse havia mantido relação com o engenheiro. Entretanto, a mulher não aceitou a situação e acionou os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que prenderam o suspeito.

O engenheiro foi conduzindo para a sede da Depca, onde foi autuado por estupro de vulnerável. Após os procedimentos será encaminhado na manhã desta sexta-feira (9) para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, também no Centro da capital.

Por equipe EM TEMPO Online