Em Manaus, dupla é presa por suspeita de estupro e sequestro; vítima tem apenas 12 anos

Dois homens, sendo um de 24 anos, supostamente cabo do Exército Brasileiro, e outro de 32, foram presos, em flagrante, por envolvimentos em crimes de estupro de vulnerável e extorsão mediante sequestro. Na ocasião, os acusados solicitavam o pagamento de R$ 5 mil para libertar a vítima; uma adolescente de 12 anos.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 13h, na rua Vitória da Conquista, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da cidade. A dupla foi presa por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a mãe da vítima formalizar ocorrência.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), a vítima saiu de casa, por volta das 12h40, para ir à escola e não retornou. Já a noite, por volta das 20h, a mãe da vítima, uma mulher de 35 anos, decidiu comparecer à unidade policial para formalizar a ocorrência. Momento em que os policiais iniciaram as investigações na tentativa de elucidar o crime.

Na ocasião, a mãe estabeleceu contato com a filha por meio das redes sociais e, minutos após, um dos suspeitos, que se identificou como ex-namorado da vítima, solicitou o pagamento da quantia de R$ 5 mil para libertar a garota. No instante, os PMs conseguiram rastrear o endereço de onde as mensagens estavam sendo enviadas e foram ao encontro dos envolvidos.

No local, os policiais informaram que a menor estava usando apenas roupas íntimas. Em depoimento, o homem de 24 anos revelou ter mantido relações sexuais com a vítima e que o relacionamento já durava, aproximadamente, dois meses. Ele informou, ainda, que a garota mentiu sobre a idade, dizendo que tinha 14 anos.

Já a menor informou aos policiais que matem relações sexuais com o homem há três dias. O caso foi apresentado na manhã desta sexta-feira (21) as autoridades da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Todos os envolvidos encontram-se na sede da delegacia, onde prestam esclarecimentos.

Um inquérito policial será instaurado e os dois homens responderão na Justiça pelos crimes de estupro de vulnerável e extorsão mediante sequestro. A vítima será submetida a exames de conjunção carnal, no Instituto Médico Legal (IML) para comprovar o estupro.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO