Em Manaus, cristãos pedem paz em missa de Páscoa

Com o início do Pentecoste, e os últimos dias de páscoa, com a vigília pascoal no sábado (15) e a missa de domingo (16), trouxe para os fiéis amazonenses a representação para a possibilidade de um mundo novo, sem guerra e sem desigualdade social, com perspectiva de união e fraternidade entre os seres humanos. Os católicos lembraram as dificuldades com as guerras e pediram paz para o mundo todo.

De acordo com o aposentado Jorge Gerão, 62, da Pastoral da Acolhida, o domingo do dia 16, significa o último dia da celebração pascoal, segundo ele, a grande importância do dia, é a ressurreição de Jesus Cristo para os católicos, uma data muito importante que representa uma ligação com Deus nos céus. “É a festa dos cristãos, que honramos e veneramos a Jesus pela a ressurreição e salvação para nós”, disse Jorge Gerão.

Segundo Jorge Gerão a partir da semana que vem, os católicos começam a viver o tempo da Igreja de Emaús, dos 40 dias que Jesus teve com os discípulos, o Pentecostes, que para os católicos significa a festa da Igreja cristã em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias depois da Páscoa

Em uma breve avaliação sobre a situação em que o mundo vem vivendo, com a possibilidade de uma nova “Guerra Mundial”, Jorge Gerão explicou que o importante é se conscientizar do amor, segundo ele, o amor constrói e o ódio destrói. O aposentando disse que, infelizmente o mundo viver uma fase muito difícil, com muito rancor e revoltas.

“O que importa para nós é esse amor de Jesus por nós, quando se entregou na cruz sem pecado, sofreu, foi humilhado para nos dar a salvação e a paz, nós temos que ter como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo, para que a paz venha ao mundo e essas guerras se acabem”, disse.

Para a contadora Edilene Marinho, 43, o a páscoa vem como ressurreição, e representa a morte de cristo por todos e o que se celebra nesse momento, é a vida, a ressurreição, uma vez que Jesus morreu para dar a vida eterna e para que as pessoas possam viver em comunhão e com amor uns com os outros.

“Se todos tivessem messe entendimento sobre o amor, o mundo não estaria como estar hoje. Se pararmos para observar, podemos ver que a humanidade não tem mais amor”, disse a contadora.

Henderson Martins

EM TEMPO