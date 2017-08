Em Manaus, cresce venda de pacotes de viagens para Semana da Pátria

Agências de viagem da capital amazonense registram alta de 30% – Fotos: Janailton Falcão

Acrise econômica passou longe de quem gosta de manter a tradição de viajar no período da Semana da Pátria. O setor turístico afirma que, neste ano, houve um crescimento de até 30% nas vendas de pacotes de viagens das agências locais em relação ao mesmo período de 2016.

Os destinos mais procurados pelos amazonenses são os internacionais, como o Caribe, Cancún, no México, e Aruba. Já no Brasil, a procura maior continuar a ser o Nordeste, em especial Fortaleza, no Ceará, além de Recife e o balneário de Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Agências de viagem têm ofertado preços acessíveis para quem quer viajar para o exterior ou para outros Estados brasileiros

Com o feriado estadual do dia 5 de setembro, quando se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província, e o feriado nacional de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, os amazonenses terão quase sete dias para aproveitar.

De acordo com a agente de viagens da Premier Viagens, Rosângela Moita, a venda de pacotes de viagens, neste ano, está melhor do que em 2016. Segundo ela, o motivo é a baixa do dólar. “O crescimento é de até 30%”, comentou a agente de viagem.

Rosângela afirmou que, apesar do alto índice nas vendas, o turista ainda pode adquirir pacotes de viagens internacionais e nacionais que estão disponíveis com preços que variam a partir de R$ 5 mil para o casal.

Para destinos como Cancún, por exemplo, Rosângela afirma que pode conseguir um preço de até R$ 7 mil para o casal, que passará entre cinco e sete noites no destino. “Nesse pacote é incluído o transporte aéreo, hospedagem, condução terrestre e até o seguro. O cliente pode escolher os voos da American Airlines, que vai até Miami e volta, e o da Copa Airlines, que faz conexão no Panamá, e chega ainda no período da manhã em Cancún.

O pagamento pode ser feito no cartão e no boleto bancário, sendo parcelado em até dez vezes sem juros, com entrada de 12% do valor do pacote, disse a vendedora.

Fretamento

De acordo com o proprietário da Acram Turismo, Acram Isper, que oferece pacotes de viagem internacional, em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas tiveram um aumento de 20%. Ele revela que foram fretados voos para Aruba e Las Vegas, nos Estados Unidos, para atender ao público local neste período.

“Estou com dois aviões para sair no dia 2 de setembro. O manauense vem comprando esses pacotes desde o mês de abril. Mesmo assim, ainda tenho vagas para esses dois destinos, com possibilidade de desfrutar sete noites”, disse o empresário.

Preços acessíveis contribuem para o aumento neste período. Procura maior continua a ser por destinos no Nordeste brasileiro, Caribe e México

Acram afirma ainda que o amazonense poderá encontrar pacotes cinco estrelas para o voo de Aruba a partir de US$ 1,9 mil (em torno de R$ 6 mil), com sete noites, incluindo hotel, avião e as taxas.

Para o voo com destino a Las Vegas, que sai no dia 7 de setembro, ainda há preços em conta. A partir dessa data, o empresário explica que o preço da passagem aérea começa a ficar um pouco “mais salgado”.

“Para esses pacotes de viagens, o cliente pode adquirir a partir do parcelamento de uma entrada mais quatro vezes no cartão ou cheque sem juros. Esse é o Aruba VIP, do Tio Acram, com hotel de cinco estrelas, café da manhã e, ainda, em um avião fretado”, comentou Acram.

