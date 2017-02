Em Manaus, Bernardinho diz que deixar o cargo de técnico da Seleção foi decisão correta

No desembarque em Manaus, nesta quarta (1º), para o jogo de sua equipe, o Rexona-Sesc (RJ), diante do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP), válido pela 4ª rodada do returno da Superliga, o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei Bernardinho voltou a falar sobre sua saída do time verde e amarelo. Após 23 anos à frente dos times nacionais – 16 deles dedicados ao masculino –, o comandante disse que ainda se emociona com as mensagens de carinho da torcida canarinho, mas reconheceu que chegou a hora de dar a oportunidade para que um novo trabalho seja desenvolvido.

“Às vezes eu falo: ‘Poxa vida, porque eu fui sair?’. Mas acho que ninguém é dono de nada. Depois de tanto tempo, você não pode ficar. (A seleção) não é do Bernardinho, fui apenas um dos instrumentos, uma das ferramentas que trabalharam e fizeram a sua parte ali. Tenho certeza que o Renan fará um grande trabalho, é um cara genial, além de ser um irmão que a vida me deu, é um cara muito preparado. Acho importante a gente renovar também. Criticamos tanto aqueles que se perpetuam no ‘poder’, que não seria correto da minha parte querer me perpetuar, não é verdade?”, argumentou Bernardinho.

Além dos inúmeros títulos conquistados com a seleção brasileira masculina, entre eles dois ouros olímpicos – em Atenas (2004) e no Rio de Janeiro (2016) –, duas medalhas de prata – em Pequim (2008) e Londres (2012) – e oito Ligas Mundiais, o técnico do Rexona-Sesc mostrou satisfação sobre o período em que comandou o time canarinho, não só pelos resultados, mas por tudo que foi construído.

“O trabalho foi muito bem feito, o carinho dos jogadores, o respeito de todos eles. A minha mensagem é de gratidão às pessoas, por tudo isso que elas demonstraram conosco, todo esse apoio e carinho que, ao longo dos 16 anos, deram à nós. É seguir trabalhando. Não serei o treinador, mas estarei ali, ajudando no que puder”, declarou o ex-comandante canarinho.

Foco

Recebido com muito carinho pelos torcedores que o aguardavam no saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes – ele desembarcou quase uma hora e meia após o elenco do time carioca –, Bernardinho esbanjou simpatia e atendeu a todos com muita atenção. Sem pisar em Manaus há muitos anos, o treinador admitiu o desejo de dar uma “escapada” para conhecer um pouco mais da cidade.

“Conheço bastante (Manaus). Já tive várias vezes aqui quando jogador, inclusive encontrei um rapaz que me viu jogando aqui o campeonato de juvenis. Eu vim a Manaus muitas e muitas vezes no passado, depois vim com a seleção masculina também uma vez. Mas hoje o aeroporto é outro aeroporto, é tudo diferente da época que eu vim. Se puder dar uma volta, nós vamos fazer isso, mas pensando obviamente primeiro em trabalhar, mas um pouquinho de lazer e de turismo”, comentou o treinador.

André Tobias

EM TEMPO