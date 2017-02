Em Manaus, atletas de Jiu-Jítsu disputam etapa para mundial em Abu Dhabi

Começou neste sábado (11) a disputa do ‘National Pro de Jiu-Jítsu’ na Arena Amadeu Teixeira, na Zona Centro-Sul de Manaus. O evento acontece até esse domingo (12). A competição promete entrar para a história da ‘Arte Suave’, pois além de valer vaga para o ‘World Pro de Jiu-Jítsu (WPJJ)’, em Abu Dhabi, ainda vai formar a primeira seleção brasileira da modalidade, algo inédito no Brasil.

O evento conta com a participação de atletas locais e internacionais. Ao todo, 10 categorias estarão em disputa, que vai da branca a preta, envolvendo as divisões de infantil (a partir dos 10 anos) até Master 2 (acima de 36 anos). O tempo de luta será de três a cinco minutos, dependendo da categoria e apenas os kimonos de cores branca, azul e preta serão aceitos na competição.

“O National vai apresentar o que o Brasil tem de melhor. São lutadores que se prepararam e que vem realmente para brigar pela premiação, um verdadeiro tudo ou nada. Estão participando atletas de São Paulo, Roraima, Rio de janeiro, Pará, além de lutadores do interior do Amazonas, como de Coari, Tefé, entre outros”, destacou o organizador do evento na Capital, Diego Vieira.

Dos mais de mil participantes, apenas 55 atletas vão compor a primeira seleção brasileira que vai ao ‘World Pro’ e ganharão quimonos com o símbolo máximo da nação brasileira, a bandeira do Brasil.

Os 55 ganhadores do National, sendo 35 homens e 20 mulheres, também serão contemplados com o free pass para a disputa do Abu Dhabi World Pro, em abril, que proporciona ao competidor entrada e inscrição no mundial, viagem área ida e volta para a capital dos Emirados Árabes, hotel, transporte, refeições e camisa exclusiva do evento, somando mais de U$ 80 mil dólares em prêmios. Todos os prêmios são uma parceria entre governo Federal, via Ministério do Esporte, e a Federação Brasileira de Jiu-Jítsu (FBJJ).

Para o titular da Sejel, Fabricio Lima, o ‘National Pro’ em Manaus vai marcar um novo ciclo da modalidade. Além disso, o gestor acredita que a ação vai incentivar ainda mais os atletas a se prepararem e que os competidores do mundo inteiro irão voltar a atenção para o time canarinho.

“É a primeira vez que o nosso país vai contar com uma seleção brasileira e estamos radiantes com essa conquista, algo que valoriza o esporte e a Nação. Somos conhecidos mundialmente pela qualidade da arte suave e temos certeza que a equipe que for classificada no ‘National Pro’ vai fazer jus a este momento histórico. O Jiu-Jítsu caminha para ser uma modalidade olímpica e quanto antes nos organizarmos, mais chance teremos de ser uma potência neste esporte”, falou Fabricio Lima.

