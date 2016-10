Em Manaus, atendimento de atacadistas deixa a desejar

Atendendo a uma série de pedidos dos leitores e utilizando rankings de reclamação de sites especializados e depoimento de pessoas nas redes sociais, o EM TEMPO dá sequência à série ‘Balcão do Cidadão’. Ao longo de quatro semanas, a reportagem está mostrando as empresas com maiores índices de reclamação dos usuários na internet e suas principais falhas. Não apenas isso. Ações nocivas dessas entidades ao meio ambiente e à cidade denunciadas por leitores também entrarão na pauta da série. Nesta sequência, a reportagem analisa as reclamações contra os principais atacadistas que atuam na cidade.

Os três estabelecimentos com maiores ocorrências na internet foram o Assai Atacadista, no bairro do Mutirão, na Zona Leste, o Mercantil Nova Era, localizado na avenida Torquato Tapajós, em Flores, Zona Centro-Sul e o Baratão da Carne, na avenida Adalberto Vale, na Betânia, na Zona Sul da capital amazonense. Além das reclamações com produtos, foram comuns queixas com relação ao atendimento dos funcionários e uma incidência de desabamento.

A usuária Lin Oliveira utilizou a própria página do Assai no Facebook para reclamar: “Não gostei! O acesso cheio de lama, só melhora um pouco quando o carro sobe a ladeira! Rua cheia daqueles sinalizadores redutores de velocidade, que acabam com a suspensão do carro! Desnecessário… Em se tratando de ladeira, de acordo com o código atual de trânsito! Apesar da variedade de mercadorias, o preço é altíssimo! Muito pouca coisa em conta, sem falar que eles cobram pela sacola! Inacessível… Bom em partes apenas para quem compra no atacado! Um absurdo! Resumindo, detestei!”, afirma.

O estudante Daniel Queiroz reclama do atendimento dos funcionários: “Vocês poderiam pedir para uma tal de fiscal Katrine ou Katrina ter mais respeito e educação com seus clientes? Se a placa diz R$ 1,99, é pAra ser cobrado R$ 1,99. Simplesmente ela diz: ‘Mudou ontem, se não quiser, pode deixar’. Aí é legal, né? E quando eu levei o produto, não corrigiram o preço”, reclama.

Nova Era

Outro local com muitas queixas de usuários é o Nova Era. O vendedor autônomo Elias Vasconcelos reclama da falta de funcionários na hora do atendimento. “O atendimento do local é péssimo. Apenas dois funcionários que limpam o peixe e são muito lentos. O caixa rápido é uma piada: apenas duas moças atendendo. O que estou narrando não é a primeira vez que acontece. Nunca mais vou nesse lixo de lugar (sic)”, diz.

O policial civil William Ferreira também reclama do mesmo problema na página do Facebook. “A gerência precisa otimizar o atendimento de caixas rápidos do Nova Era, há muita lentidão no processo da caixa, se não, não faz sentido ser caixa rapido. Outro motivo são pessoas com mais de 15 itens a pagar nesses caixas rápidos. Favor informar as caixas e supervisores (a olhar esse problema) a não aceitar tais clientes (sem senso) e direcioná-los a caixas com mais itens na compra. O cliente precisa ser informado para ser educado. E a empresa precisa cumprir o código de defesa do consumidor”, observa.

O fiscal Augusto Cesar Colares afirma ter se arrependido de fazer compras no local. “No Nova Era do shopping Via Norte eu não vou mais porque, primeiro, no açougue só tinha uma pessoa para atender uma multidão, e na hora de pagar com cartão de crédito pedi pra parcelar minhas compras e a caixa disse que não parcelava. Um absurdo. Enfim, péssimo atendimento e não volto mas lá”, reclama.

A reclamação mais grave, no entanto, veio do professor Sergio Stauffenberg. “Diminuí consideravelmente o meu volume de compras nesse mercado depois que fiz uma compra de carne moída e vieram junto à carne fezes de rato. E, ao reclamar, ainda fui desrespeitado pelos funcionários”, relata.

Baratão da Carne

O terceiro local examinado foi o Baratão da Carne. Na página oficial do supermercado no Google Mais, o usuário Thiago Souza reclama: “Já foi melhor em questão de preços. O fato de parcelar no cartão em 3 vezes sem juros era um diferencial legal, mas, agora, os juros não cobrados estão sendo embutidos nos produtos, nem no supermercado Veneza, que é um dos mais caros da cidade, as coisas são tão caras”.

Viana se queixa da estrutura do local: “Estacionamentos limitados e apertados, não tem estrutura suficiente para as promoções que realiza”, diz. E no caso do terceiro exemplo, os problemas vão muito além dessas reclamações.

A reportagem procurou as assessorias dos respectivos estabelecimentos durante a semana, mas até o fechamento desta edição não obteve nenhuma resposta.

Histórico de problemas

Uma fiscalização de rotina realizada em março de 2012 incluindo órgãos estaduais e municipais, como a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/ALEAM), no supermercado Baratão da Carne, no bairro Betânia, apreendeu meia tonelada de alimentos perecíveis. Esse produto foi inutilizado de imediato, com água sanitária, e o estabelecimento multado em R$ 30 mil, além de ter sete dias para adequar rótulos de outros itens à legislação.

Dois meses depois, cerca de 150 quilos de produtos alimentícios, em sua maioria para feijoada, foram apreendidos no supermercado Baratão da Carne, no bairro Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus, em blitz realizada também pela CDC/Aleam. A fiscalização foi realizada em parceria com o Programa de Defesa do Consumidor no Amazonas (Procon-AM), o Departamento de Vigilância Sanitária do Município (Dvisa) e a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Não obtivemos resposta da assessoria para saber se o local se adequou às exigências.

Demolição irregular

O trabalho de demolição de um prédio do Baratão da Carne, localizado na avenida Mário Ypiranga, levou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) a decidir por solicitar de outros órgãos de fiscalização informações sobre a regularidade do procedimento. A decisão do Crea-AM foi justificada pelo fato do servi-ço de demolição executado conter indícios de irregularidade quanto a medidas de segurança. Os documentos foram expedidos para Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

A equipe de fiscalização do Crea-AM realizou diligência no local, no mesmo dia da demolição, para averiguar se havia responsável técnico pelo serviço, seguindo o que compete ao Conselho. Mediante solicitação dos agentes fiscais do Conselho, foi apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao projeto de demolição da obra, expedida em agosto deste ano, com a comprovação de existência de profissional habilitado.

Contudo, de acordo com o presidente da autarquia, engenheiro civil Cláudio Guenka, apesar da constatação de regularidade acerca do acompanhamento profissional, a metodologia aplicada no processo de demolição da obra deixou dúvidas no que se refere à segurança, o que poderia colocar em risco a vida de trabalhadores e de pessoas que passavam pelo local no momento da demolição. Conforme o presidente do Conselho, no mesmo documento, o Crea-AM coloca-se à disposição para atuar conjuntamente com esses órgãos neste caso.