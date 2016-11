Em Manaus, alunos ocupam UEA em protesto contra congelamento de investimentos e a ‘Lei da Mordaça’

Faixas, bandeiras e cartazes com dizeres ‘fora PEC’, ‘fora Temer’ e ‘não a antiga 241’ foram colocadas na entrada da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na esquina da rua Major Gabriel com avenida Leonardo Malcher, Praça 14, Zona Sul da capital, nesta quinta-feira (10). Cerca de 150 alunos aderiram à ocupação que faz parte do acordo unificado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que já possui 194 instituições universitárias ocupadas por estudantes em todo o país.

O grupo luta contra o fim da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 55) (antiga 241), que congela investimentos na saúde, educação e assistência social pelos próximos 20 anos. Além disso, os estudantes protestam contra a Medida Provisória (MP 746) que ‘deforma’ o ensino médio e a ‘Lei da Mordaça’, que inibi debates dentro da sala de aula, que envolva religiosidade, sexualidade e preferências politicas.

A UEA é a única instituição educacional do Amazonas que participa do ato coligado a UNE. Além do Amazonas, Pará e Tocantins são únicos estados da região Norte que aderiram ao protesto. Universidades estaduais do Brasil e interior do Amazonas receberam convocação da UNE, que aguarda novas ocupações e confirmações de filiações.

Cursando o oitavo período de dança na UEA, Géssica Lima, 23, é uma das estudantes universitárias que temem o desemprego se a MP for aprovada. Ela pretende dar aulas após formada e acredita que a medida pode prejudicar os profissionais no futuro, já que a arte pode deixar de ser uma disciplina. Ela é uma das líderes do protesto em Manaus.

“Estamos muitos preocupados como vai ficar o futuro dos estudantes dos cursos de artes, dança, filosofia e teatro. Temos medo de não haver mercado aos que passaram anos estudando e investindo. Muitos profissionais com determinado talento poderão ter seus sonhos abalados em função de interesses próprios de terceiros. Pelo jeito que as coisas estão caminhando, acreditamos que somente as disciplinas português e matemática irão existir”, disse.

Já o estudante do quarto período do curso de teatro, Cláudio Mayk, 22, reforça os convites aos estudantes universitários.

“Faremos palestras e oficinas para atrair mais estudantes e outras pessoas que querem nos apoiar. Também temos a ideia de conscientizar universitários de redes privadas, que a MP 746 e PEC 55 são ameaças à educação e ao futuro do país. Pois, os estudantes não podem assumir a consequência do rombo que o país sofreu”, completou Cláudio Mayk.

Protestos

As ocupações vão prosseguir nesta sexta-feira (11), é o que diz a estudante Géssica. “Vamos continuar até sentirmos que temos vozes. Em primeiro lugar, nossa intenção é aproximar as intuições do interior. Entramos em contato com as UEA de Tabatinga, Parintins, Tefé e Coari. Provavelmente os estudantes destes municípios entrem em protestos ainda esta semana”, disse a universitária – que ressaltou que as novas convocações vão reforçar o protesto.

Através de nota, a assessoria da UEA informou que as aulas não serão paralisadas. Nenhum funcionário da instituição foi autorizado a falar com a imprensa.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO