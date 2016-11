Em Manaus, alunos da rede estadual de ensino doam duas toneladas de alimentos à instituições de caridade

Duas toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, que foram arrecadados durante a II Gincana das Cores, realizada na Escola Estadual Roderick de Castello Branco, no bairro São José 4, Zona Leste de Manaus, beneficiaram instituições de caridades e famílias necessitadas. O Lar Batista Janell Doyle, no Mauazinho, Zona Leste e o abrigo O Coração do Pai, no Japiim, Zona Sul também foram beneficiados e encerraram o programa de doações nesta quinta-feira (3).

Toda ação envolveu alunos dos turnos matutino e vespertino, além de professores e a gestora Roseane Vargas, que durante gincana, se empenharam ao máximo na arrecadação dos alimentos, um dos itens na disputa. Os estudantes arregaçaram as mangas e foram para a rua pedir alimentos não-perecíveis, fraldas e produtos de higiene e limpeza.

“Eles (os alunos) sabem que iriam ajudar alguém, então saíram em busca dos alimentos. Foram de casa em casa e foi a comunidade que ajudou mesmo, porque os grandes varejistas fecharam as portas para eles”, contou o professor Lelis Jorge.

Os primeiros a receberem as doações foram as famílias que tiveram suas casas atingidas pelo incêndio do dia 3 de outubro, em Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

O Educandário Gustavo Capanema, na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, também recebeu doações. No mesmo dia os alunos entregaram os alimentos na Casa Andréa, no Coroado, Zona Leste, que abriga pessoas com hanseníase.

Com informações da assessoria