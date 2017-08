Em Manaus, 35 mil pessoas trocam alimentos por ingressos para ver seleção brasileira em treino

Este público, aliás, poderá ser um dos maiores registrados numa preparação do time canarinho – Divulgação

Manaus vai receber neste final de semana dois treinos da Seleção Brasileira de Futebol, em preparação para a 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. No sábado, dia 2, a preparação será aberta ao público e inicia às 16h, na Arena da Amazônia, sendo que os portões estarão abertos a partir das 14h.

queles que desejarem ver de perto os comandados de Tite, terão que fazer a troca do ingresso por 1kg de alimento não perecível a partir desta quinta-feira, dia 31, na bilheteria do Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Loris Cordovil), das 10h às 18h. Será possível a troca de até cinco ingressos por pessoa.

Em negociação com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), foi acordado com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um treino aberto para 35 mil pessoas. Para o evento, está sendo montando um planejamento que visa a segurança e o conforto ao público, tanto na retirada dos bilhetes que segue até sexta-feira (1), ou até esgotarem os bilhetes. Este público, aliás, poderá ser um dos maiores registrados numa preparação do time canarinho.

“Mais uma vez vamos receber a Seleção Brasileira em Manaus e isso para a gente é uma satisfação enorme. Há semanas a gente vem conversando com a CBF para acertar todos os detalhes de segurança, controle, chegada e saída dos jogadores, voluntários, e agora estamos afinando todo este trabalho em conjunto. Só temos agradecer ao técnico Tite, que analisou com carinho nosso pedido do treino aberto e liberou a preparação para 35 mil pessoas, um momento único para os amazonenses e que podem inclusive fazer história, pois acreditamos que será o maior registro de público num treino aberto”, destacou Lima.

Ainda segundo o secretário, uma reunião na tarde desta terça-feira, dia 29, na administração da Arena da Amazônia (Flaviano Limongi), com órgãos de segurança e representantes da CBF selou os últimos detalhes da operação para a troca de ingressos e treino aberto. Lima ainda ressaltou que quanto antes a população adquirir o passaporte para o evento, melhor.

“Sabemos que vai ter uma procura muito grande desses ingressos e vamos abrir duas bilheterias do Ginásio para atender de forma rápida a população. O ideal é que as pessoas possam trocar o quanto antes o ingresso, pois são 35 mil lugares, e eles podem esgotar rapidamente. Teremos uma estrutura nos dias da troca para evitar o cambismo, e uma das ações para combater esta prática foi aproximar ao máximo a data da troca dos ingressos do treino. Na tarde de hoje tivemos uma reunião com todos os órgãos envolvidos na operação e teremos um efetivo de mais de 400 pessoas na segurança e 500 voluntários. Haverá revista tambem no dia do treino e não será permitido materiais perfurocortantes”, destacou.

Todo alimento arrecadado será doado para instituições carentes.

Chegada

Na sexta-feira (01), a Seleção Brasileira viaja em voo fretado para Manaus, chegando no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 23h30. O time fará dois treinos na Arena Amazônia, no sábado (02) e no domingo (03), este último fechado ao público. Haverá coletiva de imprensa nos dois dias.

No domingo (03), às 21h (horário local), a Seleção deixará Manaus em voo fretado para Barranquilla, Colômbia, onde fará o treino de conhecimento do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, palco da partida contra a Colômbia, no dia 5 de setembro, em Barranquilla.

