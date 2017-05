Em Manaquiri, homem sai para pescar e desaparece

Um homem, identificado como Mizael Oliveira Cascais, 52, está desaparecido desde o último domingo (14), no município de Manaquiri (distante a 156 km de Manaus). Informações preliminares dão conta que ele teria saído para pescar e não retornou à sua residência.O Corpo de Bombeiros do Amazonas vai enviar uma equipe de mergulhadores para o município, o que deve acontecer entre a noite desta segunda-feira (15) e as primeiras horas de terça-feira (16). De acordo com a corporação, o intuito e que as buscas iniciem ainda na manhã desta terça-feira.

Raphael Sampaio

EM TEMPO