Em Manacapuru, homem é encontrado morto com sinais de espancamento

O agricultor Josinei Conceição dos Santos, 19, foi encontrado morto, no final da manhã desta segunda-feira (12), na rua Pedro Coelho Cristo, no Loteamento Monte Cristo, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

O corpo, que apresentava sinais de espancamento, foi encontrado pelos seus familiares.

Segundo informações, o homem é conhecido por efetuar diversos roubos no município.

De acordo com o Comando de Policiamento do Interior (CPI), até então, não há suspeito de quem cometeu o crime. A polícia investigará o caso.

