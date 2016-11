Em mais um protesto em frente à Susam, terceirizados da saúde voltam a reivindicar pagamento de atrasados

Reivindicando o pagamento de salários atrasados referente a sete meses trabalhados, profissionais da saúde, terceirizados por empresas investigadas pela operação ‘Maus Caminhos’, da Polícia Federal (PF), realizaram novo protesto na manhã desta quinta-feira (10) em frente à sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), bairro Aleixo, Zona Centro-Sul Manaus.

Fizeram parte da ação, aproximadamente, 50 trabalhadores, entre enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, maqueiros, técnicos em enfermagem e assistentes de serviços gerais; esse último grupo responsável pela limpeza das unidades.

Com inúmeras contas pendentes, como água, luz, telefone, aluguel, entre outras obrigações, os manifestantes iniciaram o ato por volta das 7h e estenderam várias faixas com frases do tipo ‘Eu quero o meu salário’ e ‘A saúde no Amazonas tá de mal a pior’. A ação contou com o apoio dos motoristas que passavam pela avenida André Araújo e faziam questão de buzinar com os veículos e bater palma para os manifestantes.

Os profissionais das empresas Total Saúde, Salvare, D. Flores, Amazon Clinical Center e Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), entidade que apoia o funcionamento da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), prestam serviços em unidades como os hospitais universitários Getúlio Vargas (HUGV) e Francisca Mendes (HUFM), zonas Sul e Norte, respectivamente.

Segundos os trabalhadores, o grupo está há mais de 200 dias esperando para receber o pagamento pelos serviços prestados nas unidades de saúde do Amazonas.

“A Susam informa que vai pagar, mas até agora nada. É uma situação difícil e delicada. Só não abandonados os postos de trabalho, porque infelizmente não queremos ver a população sofrer mais do que já sofre, morrendo em leitos e corredores de hospitais em busca de atendimento médico. Somos humanos”, informou a assiste social Nanimar Almeida, 51, que trabalha no Centro de Nefrologia do HUGV; único setor na unidade que opera com os serviços terceirizados.

Em nota, a assessoria de comunicação da Susam informou que está trabalhando junto aos órgãos competentes para regularizar a situação.

Demissões após protesto

Na noite do dia 27 de outubro, cerca de 180 funcionários da empresa D. Flores realizaram manifestação pacifica na frente ao HPS 28 de Agosto, localizado na avenida Mario Ypiranga, Zona Centro-Sul de Manaus, onde trabalham.

Já na manhã do dia 1º de novembro, o grupo voltou a se reunir e fez nova manifestação. Dessa vez, o ato se concentrou em frente à sede do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas (Seeaceam), na rua Luiz Antony, bairro Centro, Zona Sul.

Após a participação nos protesto, cerca de 15 funcionários da empresa D. Flores, que presta serviços ao governo do Amazonas, foram demitidos na manhã do dia 2 de novembro.

Em depoimento, um dos trabalhadores, que preferiu não ter o nome revelado, denunciou que as demissões foram propositais e teve ordem, diretamente, da cúpula de direção do HPS 28 de Agosto, mas a assessoria do hospital informou que não teve qualquer participação nas demissões e destacou que a saída dos servidores não influenciará nos serviços dentro da unidade de saúde.

Investigações

Deflagrada pela PF no dia 20 de setembro, a operação ‘Maus Caminhos’ investiga uma organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas. Segundo a polícia, os prejuízos chegam a R$ 112 milhões.

O médico e empresário Mouhamad Moustafa, preso durante a operação, é suspeito de comandar um esquema de desvio de dinheiro da saúde pública no Amazonas, por meio da empresa que é dono, a Instituto Novos Caminhos (INC). De acordo com a polícia, somente nos últimos dois anos, o INC recebeu R$ 220 milhões do governo estadual.

Mouhamad Moustafa está preso no Comando de Policiamento Especializado (CPE), Zona Centro-Oeste de Manaus, onde aguarda julgamento.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO