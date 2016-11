Em Lima, Obama e Putin conversam sobre guerra na Síria

Os presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, tiveram uma ‘breve conversa’ paralelamente ao encontro dos países-membros do grupo de Cooperação Econômica Ásia e Pacífico (Apec) neste domingo (20). A informação é da Agência Ansa.

Segundo a Casa Branca, os dois líderes falaram sobre o conflito na Síria, em que os dois governos estão em lados opostos. O encontro, considerado ‘informal’, durou cerca de quatro minutos e Obama pediu que o secretário de Estado, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, “continuem a perseguir iniciativas junto à comunidade internacional, para reduzir a violência e aliviar o sofrimento do povo sírio”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, limitou-se a dizer que eles “se cumprimentaram no início do encontro” formal entre os 21 chefes de Estado e de Governo, e discutiram durante breve instante.

Agência Brasil