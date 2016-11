Em latrocínio, prestador de serviços de padaria é morto com um tiro no Nova Cidade

O prestador de serviços conhecido apenas como ‘seu’ Roberto, 56, foi morto com um tiro de revolver calibre 38. O disparo atingiu as costas, durante assalto ocorrido por volta de 19h desta quinta-feira (3), na padaria Sonho, na avenida Nepal, no Nova Cidade, Zona Leste de Manaus. Portando uma arma de fogo e uma faca, dois suspeitos participaram do crime e fugiram com a quantia de R$ 400,00.

Segundo o policial militar Jorge Freitas, que é supervisor da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atende ao Nova Cidade, não haviam clientes no local e não é possível confirmar qual foi a forma de transporte utilizada pelos suspeitos.

“Populares amedrontados que passavam pela via nos informaram que não haviam pessoas consumindo ou comprando dentro da padaria. Os suspeitos entraram no estabelecimento e deram voz de assalto. Assustado, o senhor Roberto correu e levou um disparo nas costas”, disse o policial.

Sobre a fuga dos possíveis latrocidas, a Polícia Militar ainda trabalha com hipóteses. “Não viram como os suspeitos fugiram, mas pela velocidade da fuga, acreditamos que eles estavam motorizados”, informou Freitas. Duas viaturas da 15ª Cicom estiveram no local. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na avenida Autaz Mirim, Zona Leste. A unidade analisará as imagens de segurança do local e de residências e comércios adjacentes.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO