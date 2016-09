Em Lábrea, homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de homicídio

André da Silva Ferreira dos Santos, 18, foi preso em flagrante, na madrugada de quinta-feira (8), pela morte do vigia Rodolfo Ibanez Ribeiro, 50, no município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus). O crime teria acontecido após a vítima reagir a um assalto. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido suspeito de participar da ação.

Segunda a Polícia Militar, uma viatura se deslocou, imediatamente, para o parque de diversões na orla da cidade, assim que foram informados sobre um homicídio de um vigia do local. Ao chegarem, os policiais constataram que Rodolfo estava morto e que o crime acabara de acontecer.

De imediato, as autoridades começaram as diligências para poder identificar o autor do crime e, após levantamento de informações, foram constatados que os acusados foram vistos empreendendo fuga e que André levava em suas mãos uma faca. Ao localizarem os indivíduos, a polícia fez a detenções.

Conforme a PM, André informou que eles foram ao local, junto com uma terceira pessoa, para roubar a vítima que acabou reagindo. E que essa mesma pessoa havia ferido Rodolfo e lhe entregado a faca usada no crime.

André dos Santos foi preso por latrocínio e o menor apreendido. Eles foram apresentados na 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis. A polícia já tem a identificação do terceiro participante do crime, mas até o momento não foi localizado.

