Em Lábrea, homem é preso após tentar matar amante de esposa

Fabiolo Andrade de Sousa, 22, foi preso na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 1h, após tentar matar Antônio Fernandes de Lima filho, 30, com quem sua mulher estava mantendo um relacionamento amoroso. O fato ocorreu no município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus).

De acordo com o tenente Laurenio Silva, da 4º Comando Independente da Polícia Militar (Cipm) de Lábrea, o fato ocorreu no bairro da Fonte, no Centro do município. Fabiolo teria descoberto que sua esposa, que não teve o nome divulgado, estava mantendo um caso amoroso com Antônio, o que o deixou bastante revoltado.

Ainda conforme o tenente, na ocasião, Fabiolo feriu Antônio com golpes de estoque na região do tórax de no braço. A vítima foi socorrida e levada para o hospital do município, onde recebeu atendimento médico e segue internada com o quadro de saúde estável.

Fabiolo foi preso em flagrante e levado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea (DIPCL), onde foi atuado por tentativa de homicídio. Ele ficará na carceragem da delegacia a disposição da Justiça.

Por equipe EM TEMPO Online