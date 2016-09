Em Jutaí, homem tenta matar cunhada a terçadada e acaba atingindo bebê de 10 meses

Um bebê do sexo masculino, de apenas 10 meses, foi atingido com um golpe de terçado na cabeça, município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus). O fato ocorreu nesta quarta-feira (7), em uma área de garimpo, na zona rural da cidade, banhada pelo alto rio Solimões.

De acordo com o delegado Genilson Parente Arruda, titular da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito do crime é um homem identificado apenas como Luís. Ele estava discutindo com a esposa dele, de nome não revelado, quando, armado com um terçado, se aproximou da cunhada que estava com o bebê no braço e tentou golpeá-la, mas errou e acabou atingindo a criança. O suspeito estava sob o efeito de bebidas alcoólicas.

“O fato ocorreu em uma área de garimpo, distante uns três dias de viagem da sede do município. O suspeito estava brigando com a esposa dele, quando de repente se aproximou da cunhada e tentou acertar a mulher com uma terçadada, mas acabou atingindo a criança que estava nos braços da mãe. O homem ainda tentou desferir outro golpe, mas foi contido”, disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, as investigações em torno do caso já iniciaram, inclusive a mãe do bebê já foi ouvida. “ Ainda vamos ouvi outras testemunhas. O que cabe agora é apurar tudo e pedir a prisão preventiva do suspeito”, concluiu o delegado.

A criança foi levada para o Hospital do município, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Entretanto, devido à falta de neurologista na unidade de saúde, ela precisou ser transferida para Manaus, onde será atendida no Hospital e Pronto Socorro Infantil da Zona Leste – o ‘Joãozinho’.

“Ele chegou no hospital ontem à tarde e recebeu os primeiros atendimentos. O golpe foi superficial, atingido apenas o couro cabeludo e não causou nenhum dano ao crânio, mas, como no hospital de Jutaí, não temos neurologista, o bebê teve que ser transferido para a capital, onde fará exames, mas o quadro dele é estável”, disse o diretor do hospital de Jutaí, Miriney de Oliveira.

O bebê está vindo com a mãe em uma lancha e deve chegar à capital amazonense por volta das 16h desta sexta-feira.

Por Mara Magalhães