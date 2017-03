Em jogo tenso, Fast vence Princesa por 1 a 0 no primeiro tempo

Em jogo muito disputado e tenso, Fast Clube vence o Princesa do Solimões por 1 a 0, no primeiro tempo. O jogo ocorre na noite desta quarta-feira (22), no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade.

As duas equipes jogaram como muita garra o primeiro tempo. O Fast dominava o jogo e articulava as jogadas pelos lados para entrar na defesa do Tubarão do Norte. Já o Princesa não conseguia chegar ao ataque devido a marcação do adversário.

O primeiro gol saiu aos 22 minutos, depois de um tiro de canto por Railson, que lançou na área para Robinho ajeitar para Leo Guerreio fazer 1 a 0.

Aos 38 minutos, Railson cobra escanteio pela direita e Bianor sobe para cabecear na trave, mas o árbitro marca falta de ataque.

Aos 46 minutos, Clemilton tenta sair dá defesa, perde a bola para Railson que avança e faz, 2 a 0.

Paulo Rogério Veiga

EM TEMPO