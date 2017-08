Em jogo morno, Chapecoense e Bahia ficam no empate na Arena Condá

A partida aconteceu na Arena Condá, em Chapecó – Reprodução/Twitter

Em duelo de equipes que tentam se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Bahia ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira (2). A partida aconteceu na Arena Condá, em Chapecó, e foi válida pela 18ª rodada da competição. Túlio de Melo e Rodrigão marcaram os gols.

Com o resultado, os dois times seguem com o alerta ligado na classificação. A Chapecoense foi a 22 pontos, enquanto o Bahia foi a 20. Coritiba (19 pontos), Avaí (17), Vitória (13) e Atlético-GO (12) abriram a rodada nas quatro últimas colocações.

Os times agora voltam a entrar em campo no domingo, às 16h (horário de Brasília), em compromissos pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Bahia recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova, a Chapecoense visita o Coritiba no Estádio Couto Pereira. No dia seguinte, a equipe catarinense enfrenta o Barcelona no Camp Nou pelo Troféu Joan Gamper.

Em um jogo de início fraco, o Bahia ameaçava começar a pressionar. Mas coube à Chapecoense abrir o placar aos 20min do primeiro tempo: após cruzamento de Apodi pela direita, Arthur Caike escorou de cabeça na área e Túlio de Melo chegou para dividir por cima com o goleiro Jean, cabeceando para as redes.

O jogo tinha poucas oportunidades, e o Bahia quase não oferecia perigo. No entanto, quando ofereceu, chegou ao empate. Aos 39min do primeiro tempo, Matheus Reis levantou a bola na área pela esquerda; Douglas Grolli perdeu a disputa e Rodrigão cabeceou no canto de Jandrei.

A volta para o segundo tempo mostrou o Bahia mais disposto a virar o jogo do que uma Chapecoense procurando recuperar a vantagem. Aos 22min, Juninho -que entrou no lugar de Régis- cruzou a bola na área para a cabeça da de Rodrigão; o gol só não saiu porque Jandrei se esticou no contrapé e tirou a bola.

Os donos da casa buscaram um time mais ofensivo quando Vinícius Eutrópio sacou Seijas para a entrada do estreante Guerrero. Ainda assim, o time baiano seguiu ocupando melhor os espaço e tentando surpreender Jandrei.

FolhaPress

