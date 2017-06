Em jogo decisivo, Fast enfrenta São Raimundo-PA neste domingo

Um jogo importante e que pode definir o futuro do Fast Clube no Brasileiro da Série D. O duelo contra o São Raimundo-PA pode ser considerado uma verdadeira decisão para sequência da equipe. Na terceira colocação com cinco pontos, no grupo A, o Tricolor de Aço joga toda sua sorte na competição, pela 5ª rodada, neste domingo (18), 16h (de Manaus), no Estádio Colosso do Tapajós, em Santarém. No primeiro jogo, o Fast levou a melhor e venceu por 3 a 2, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Mesmo já finalizado o Campeonato Amazonense, consagrando o Manaus Futebol Clube como grande campeão desse ano, o Fast teve compromisso ainda pelo Estadual, na disputa do 3º lugar, mas principalmente pela segunda vaga da Copa Verde do ano que vem. No final, a equipe passou pelo Princesa por 2 a 0 e confirmou sua presença.

O time amazonense não contará com um dos principais jogadores, o volante Roberto Dinamite, que sofreu uma contusão no tendão de aquiles da perna direita, na derrota para o Gurupi-TO por 2 a 0, pela quarta rodada da Série D. O jogador fica longe dos gramados de sete a oito meses, entre cirurgia, tratamento e recuperação. Com esse problema, o técnico Donmarques Mendonça, além de ter pela frente uma das partidas mais difíceis até agora na temporada, teve uma semana bem complicada para administrar essas situações as vésperas do confronto diante dos paraenses.

Se não bastasse a derrota na última partida pela Série D e vencer seu adversário fora de casa, o técnico fastiano, lamentou a baixa considerável sem Roberto Dinamite para jogo com São Raimundo. Para ele, o Fast está preparado para encarar de frente essa decisão, pois confia no substituto e num bom resultado para vivo pela classificação.

“Graças a Deus a equipe está com a autoestima muito boa. No lugar do Dinamite, temos o Emerson, que foi muito bem no jogo com Princesa. Tenho certeza que ele fará uma boa partida em Santarém. Vamos trabalhar para conseguir a vitória, nada é difícil, o futebol tem muitas variantes. Vamos jogar pelos três pontos e não tem outra alternativa. O elenco está muito confiante com esse pensamento e temos tudo para alcançarmos nosso objetivo”, concluiu.

Decisivo

Líder do grupo A2 com nove pontos e praticamente classificado para próxima fase do Brasileiro da Série D, o São Raimundo-PA, considerado um dos favoritos para levar a vaga dentro da chave, mesmo jogando em seus domínios e que deve contar com a presença de uma grande torcida, quer garantir sua presença na segunda fase do Brasileirão.

Para movimentar o elenco durante a semana, o treinador do Pantera Negra, Lecheva, colocou a equipe para jogar o amistoso com a seleção santarena e venceu por 4 a 0, com gols de Djalma (pênalti), Jeferson Monte Alegre, Bilau e Engleisson. O comandante do São Raimundo afirmou que fato do Fast precisar do resultado, pode ser bom, pois ele deve atuar esperando o adversário atacar.

“Acho que pode ser um fator positivo. A nossa equipe vai entrar concentrada e determinada a fazer um grande jogo, as variáveis que um jogo pode oferecer se estivermos concentrados e aplicados para tirarmos proveito podem sim contribuir. Nosso objetivo final é a vitória, mas assim como o Fast também precisa de um bom resultado”, citou.

Paulo Rogério

EM TEMPO