Em jogo beneficente, Ronys vence Aldo com por 6 a 5

O time ‘Amigos do Ronys Torres’ foi o grande vencedor do jogo beneficente contra ‘Amigos do José Aldo’, realizado na noite deste sábado (4), na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul de Manaus. A equipe do lutador goleou o time do colega de octógono por 6 a 5.

O evento, reuniu 35,117 mil pessoas e arrecadou 43, 5 toneladas de alimentos que serão doados para os municípios afetados pela cheia. A torcida fez bonito e vibrava em cada lance do jogo.

A partida

O jogo começou equilibrado, mas nos 15 minutos o tetracampeão Bebeto abriu o placar para o time de Aldo, porém, o time de Ronys reagiu e no minuto seguinte, Renato Abreu empatou. Nos 20 minutos o dono do time, Ronys Tores, de pênalti, marcou o segundo.

Logo em seguida, Denílson marcou o seu primeiro gol da partida e empatou o jogo. No fim do primeiro tempo, Fabiano fez o terceiro dos amigos do Ronys.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, Edigle fez o quarto gol dos amigos do Ronys Torres. A bola rolou e em 8 minutos, com um passe de Rubens, Jean marcou o 5° para o Ronys. Sob o grito da torcida e com um belíssimo drible Denílson fez o terceiro para o time o do campeão dos peso pena do Ultimate Fighting Championship (UFC).

No 26° minuto, em uma cobrança de pênalti, José Aldo fez o quarto, aproveitando o embalo Denilson marcou mais um, deixando o jogo empatado mais uma vez.

Quase nos 35 minutos, Edigle marcou o sexto gol para os ‘Amigos do Ronys Torres’. Após o gol, houve um problema na iluminação e o jogo foi finalizado, consagrando o Amigos do Ronys Torres campeão.

José Aldo, disse que o jogo superou as expectativas e que o povo amazonense está de parabéns. “A gente se divertiu bastante e o mais importante, arrecadamos 43, 5 toneladas de alimentos. Agradeço ao carinho do povo amazonense, que compareceu em peso na Arena. Foi um jogo festivo para ajudar o próximo”, disse Aldo.

Sobre o resultado da partida, o campeão, disse que se não tivesse acontecido o problema com a luz, ainda tinha muita partida pela frente. “A partida não terminou, aconteceu esse problema da luz, a gente tinha muito jogo pela gente, mas o que importa foi show de solidariedade que o povo do Amazonas deu. Conseguimos conquistar o objetivo maior do jogo”, destacou José Aldo.

O dono do time do campeão da noite, Ronys Torres, disse que a pressão é maior dentro de campo do que no octógono. “Quando vi a escalação do time do Aldo, realmente fiquei com medo e pensei: ‘o cara só tem mostro no time dele – Bebeto, Denílson, só craque’. Mas conversei com o meu time e graças à Deus saímos vitoriosos. Porém, isso é o que menos importa, a mais importante e grande vitória foi essa quantidade de alimentos que foram arrecadados”, falou Ronys, ressaltando que pediu doação de parte dos alimentos para famílias ribeirinhas do município de Manacapuru (a 69 quilômetros de Manaus), onde cresceu.

Mara Magalhães

EM TEMPO