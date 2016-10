Em Iranduba, Chico Doido conquista mais de 10 mil votos e é o novo prefeito

Francisco Gomes (DEM), mais conhecido como ‘Chico Doido’, foi eleito prefeito do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) com 57,63% dos votos válidos. O resultado saiu na noite deste domingo (2).

No total, ‘Chico Doido’ acumulou 10.497 mil votos, seguido do candidato Alain Pinheiro (PRTB) com 5.318 votos. A atual prefeita, que era candidata a reeleição, Madalena de Jesus (PSD) ficou em terceiro lugar com 2.994 dos votos.

Essa foi a quarta vez que Chico Doido disputou a eleição para prefeiro em Iranduba.

Milhares de eleitores acompanharam a apuração nas proximidades da praça dos Três Poderes.

Por equipe EM TEMPO online