Em homenagem e apelo, ciclistas fazem manifestação e instalam ‘ghost bike’

Após a morte de um ciclista na tarde desta segunda-feira (24) em Manaus, grupos ciclistas reuniram-se no início da noite desta terça-feira (25) para realizar um ato pedindo mais segurança para categoria. Cerca de 200 ciclistas se concentraram na rotatória do Coroado, na Zona Leste, onde iniciaram uma passeata de 18 quilômetros, até o local do acidente, na Grande Circular, onde instalaram uma ‘ghost bike’, bicicleta estatuária alusiva aos que foram mortos em acidentes.

Liderada por um dos integrantes do grupo ‘Pedala Manaus’, a manifestação foi divulgada por grupos de ciclistas nas redes sociais. O jornalista Adriano Augusto foi um dos manifestantes. Ele afirmou que o objetivo é chamar atenção do poder público sobre a segurança. “Nossas autoridades não fazem nada em relação a segurança de ciclistas, e 4% da população de Manaus utiliza bicicleta como meio de transporte”, questionou o ciclista.

Indignado com a maneira que os motoristas conduzem veículos em Manaus, Adriano disse que os ciclistas manifestam-se a favor de uma redução no número de mortes da classe “É a quarta ghost bike que instalamos em Manaus este ano. Esse número tem crescido a cada ano que passa. Isso seriamente nos preocupa. Hoje pode ser eu, ou amanhã pode ser outro pai de família”, disse indignado o organizador da manifestação.

Na última segunda um ciclista foi atropelado por um micro-ônibus de placa não identificada na avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus. O condutor suspeito fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas o ciclista morreu. A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve solicitar imagens de câmaras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e estabelecimentos comerciais próximos ao local para tentar identificar a placa do veículo.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO