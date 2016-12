Em expansão, ‘atacarejos’ lucram com a crise em Manaus

Se para alguns segmentos a crise afetou o desempenho de empresas da capital amazonense, por outro lado, a ‘turbulência’ econômica que afeta o Estado foi uma oportunidade para as grandes redes de atacadistas de alimentos expandirem os negócios em Manaus.

Especialistas afirmam que esse fenômeno tem sido ‘empurrado’ por três fatores essenciais: as demissões no Polo Industrial de Manaus (PIM) – que levaram as pessoas a abrirem o próprio negócio no ramo da alimentação -, a mudança de comportamento do consumidor – que tem procurado comprar produtos em maior quantidade para pagar menos e ampliar o estoque residencial – e a tendência nacional das grandes companhias em agregar varejo e atacado em um só lugar, o chamado ‘atacarejo’.

O economista Marcus Anselmo Evangelista avalia que o segmento tem sido sinônimo de economia no mercado local porque propicia mais opções para as pessoas gastarem menos. “A população deixa de comprar nos varejos e vai em busca de comprar no atacado em fardos, mas para consumo próprio, alavancando o crescimento e a quantidade de obras desse ramo. O cliente é que mais ganha com essa concorrência”, explica.

Evangelista não descarta também que as demissões em massa, principalmente na indústria local, têm participação primordial nesse processo, uma vez que os trabalhadores demitidos no PIM investiram no próprio negócio com o valor da indenização trabalhista. “Sem emprego, o trabalhador busca uma solução mais rápida para continuar seus ganhos”, conta.

Conforme levantamento feito até novembro pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae-AM), em 2016, o Estado registrou a abertura de 201.821 novas microempresas individuais, aquelas com ganhos de até R$ 5 mil mensais, representando um crescimento de 9% em relação a 2015. Manaus é responsável pela maior parte de número com 136.878 novos empreendimentos ou 67.82% do total do Estado.

Tendência

Para o ex-presidente da Associação Amazonense de Supermercados (Amase), Guto Cobert, esse movimento faz parte de uma tendência nacional de advento do “atacarejo”, ou seja, espaços que unem as duas modalidades de vendas para o cliente: o atacado e o varejo. Cobert porém lamenta que esse movimento cresce em detrimento do varejo, que continua em queda.

“O varejo tem variedade maior, mas os atacados regionais têm um modelo misto. São lojas grandes com bastante produtos. O estoque dentro das lojas atende o mesmo público de forma diferenciada e, por conta da crise, as pessoas procuram o preço mais diferenciado”, salienta.

Aporte

Após investir R$ 75 milhões, o grupo Atacadão inaugurou mais uma loja no bairro Educandos, Zona Sul, no último dia 22 de novembro. “Vemos na crise uma oportunidade para crescer”, afirma o gerente comercial da empresa, Edemar Menezes.

Promoções incentivam vendas

Independentemente do segmento, os produtos de supermercados foram até nove vezes mais vendidos durante a “Black Friday”, realizada no último dia 25 de novembro, de acordo com estudo realizado pela empresa brasileira NeoGrid.

Segundo a NeoGrid, os dados foram recolhidos em mais de 10 mil lojas de supermercados do país e comparou a média de unidades vendidas das três sextas-feiras anteriores à “Black Friday” com as vendas do dia do evento.

As linhas que mais venderam foram, respectivamente, pneus com 719% de aumento, linha branca (540%), pequenos eletrodomésticos (421%), lenços umedecidos infantis (405%) e bebidas alcóolicas, com alta de 401%.

A variação foi oito vezes maior, como no caso da categoria pneus, e seis vezes nos eletrodomésticos da linha branca, que incluem geladeiras, microondas e lavadoras.

Dentre as bebidas alcóolicas, o uísque teve maior destaque, pois suas vendas cresceram nove vezes em comparação com as sextas anteriores.

O fundador da NeoGrid, Miguel Abuhab, avalia que o aumento tem relação com as promoções realizadas pelos supermercados e pelo próprio marketing em torno da data. “As pessoas esperam este momento para fazer compras por um preço mais acessível, mesmo que o desconto não seja tão relevante”, avalia.

