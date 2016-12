Em evento, Temer diz que é ignorante em economia

No dia em que seu governo apresentou a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer disse na noite desta terça-feira (6) que o país vai sair da crise e “alcançar o crescimento e o pleno emprego”.

Temer disse que a crise “em geral é mobilizadora das pessoas e dos governos”. “Quando se tem uma crise profunda no país, ou em uma empresa, onde quer que seja, quando você sai dela, sai melhor.”

O presidente esteve em São Paulo para receber um prêmio em uma cerimônia que contou com as presenças do juiz Sergio Moro, de políticos, ministros e empresários, como Abílio Diniz e Flávio Rocha.

Ao elogiar a revista ‘Isto É Dinheiro’, da editora que promoveu a premiação, Temer disse que é ‘jejuno em economia’ (ignorante, na definição do dicionário Houaiss).

Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também recebeu uma homenagem no evento. Ao discursar, disse que é preciso reconhecer a dimensão da crise para não “desanimar com o esforço necessário” para resolvê-la.

Ele afirmou que os sinais são de melhora para o próximo ano e que o país vai voltar a crescer “por décadas” porque está lançando as bases do crescimento sustentável.

“Os sinais são de muito entusiasmo, no meu ponto de vista. O Brasil identificou as causas dessa crise, relacionada a uma evolução histórica de gastos públicos de décadas.”

Felipe Bächtold

Folhapress