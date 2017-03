Em estreia do estadual, Fast vence Penarol por 1 a 0

No jogo de abertura da primeira rodada do Campeonato Amazonense 2017, o atual campeão Fast Clube venceu por 1 a 0 o time do Penarol, na noite desta terça-feira (14), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O zagueiro Fábio Gomes assinalou o gol da vitória fastiana.

Não houve batucada nas arquibancadas quase vazias, em um jogo com estilo portões fechados só ouvia-se os sons de eco dos gritos dos jogadores. Dentro de campo, a briga pela posse de bola foi intensa e os dribles e grandes jogadas foram escassos na etapa inicial.

O jogo

As únicas finalizaçoes no primeiro tempo ocorreram somente aos 39 e 44 minutos. Após enfiada de bola do meia penarolense, Alex Piauí, o atacante itacoatiarense, Rodrigo Marajó, cortou o zagueiro fastiano, Thiago Brandão, mas sem intimidade com canhota o camisa 9 do Penarol isolou por cima do gol.

O Fast Clube por pouco não abriu o placar com o artilheiro Charles, que recebeu passe açucarado do lareral-direito Emerson e chutou forte, mas a bola explodiu na zaga e saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

Após o retorno dos vestiários, os times objetivaram mais o jogo. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Penarol por pouco não abriu o placar com o meia Marlon, que chutou forte e Naylson espalmou por cima do gol.

Após a entrada do atacante Edinho Canutama, o Fast Clube ganhou velocidade e devolveu perigo aos 15 minutos. Com o atacante Charles, que recebeu passe de Werley e chutou rasteiro no canto direito de Paulo Roberto, que espalmou para linha de fundo.

O Rolo Compressor persistiu. Aos 31, o volante Roberto Dinamite invadiu o campo de defesa do adversário pelo centro, aproveitou rebatida de bola da defesa e chutou forte, mas a bola apenas tirou tinta da trave.

A que seria a última chance clara de gol surgiu dos pés de Charles aos 42 minutos, que livre de marcação e dentro da área isolou por cima do gol. Mas sete minutos mais tarde, o zagueiro Fábio Gomes que havia saído do banco de reservas, aproveitou cruzamento de André Luiz e escorou de cabeça: 1 a 0.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO