Em escola municipal de Manacapuru, professor é suspeito de estuprar 6 alunas em troca de notas

Um professor de matemática, 41, foi denunciado nesta terça-feira (22), suspeito de estuprar, pelo menos, seis alunas com idade entre 10 e 14 anos, na Escola Governador Enoch da Silva Reis, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). De acordo com o Conselho Tutelar do município, as crianças eram convidadas pelo suspeito para irem à banhos e passeios em troca de obterem melhores notas.

Na delegacia, uma delas relatou ainda, que era perseguida pelo suspeito nos corredores da instituição de ensino. Segundo a conselheira tutelar Cristiane Gomes, as vítimas relaram o acontecimento às mães que acionaram ajuda do Conselho. “As adolescentes estavam tendo queda no rendimento e falaram para os pais que os abusos aconteciam com frequência. A informação que temos é que não houve penetração, mas, ele passava a mão nas partes íntimas das meninas dentro da escola e as convidavam para banhos e passeios caso elas quisessem melhorar as notas”, explicou.

Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado às 15h50 de ontem, na Delegacia Interativa do município. Segundo Cristiane Gomes, as vítimas estão traumatizadas. “O caso está sendo acompanhado pela delegada titular Roberta Farias, de Manacapuru. Iremos comunicar a Secretaria Municipal de Educação para que ele seja afastado imediatamente, pois, outras crianças podem ser vítimas dele. As meninas estão com medo de retornar para a escola e encontrar com ele. Elas estão em choque, assustadas com a situação e vão passar por acompanhamento psicológico”, concluiu.

Até o momento desta publicação, o suspeito ainda estava foragido.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA