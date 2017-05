Em ‘Dia Mundial Sem Tabaco’, ex-fumantes fazem alerta

Hoje é o “Dia Mundial Sem Tabaco” e, em todo o mundo, atividades serão promovidas visando alertar e conscientizar a população sobre o perigo do vício. Os dados são alarmantes: a epidemia global do tabaco mata quase 7 milhões por ano, sendo 600 mil vítimas do fumo passivo, ou seja, quem nunca colocou um cigarro na boca. E a previsão segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é que esse número aumente para 8 milhões até 2030.

Aqui em Manaus, ex-fumantes apelam para que fumantes parem o quanto antes. Além da saúde e bem-estar, parar pode render um dinheiro extra. É o que garante o militar aposentado, João Rocha, de 52 anos. Ele parou de fumar há três meses e já sente no corpo e no bolso a diferença.

“Gastava dez reais por dia. Ao mês economizo 300 reais. E no final do ano, terei uma economia de R$3.600. Mas não é só isso, estou mais disposto, a respiração e o paladar melhoraram e, graças a Deus, fiz exames e nada foi constatado. O que é uma raridade para quem fumou por 30 anos. Parei depois que o médico falou que eu poderia ter algo muito sério. Fiquei com aquilo na cabeça. Se tivesse consciência do perigo, nunca teria fumado”, contou.

A mesma sorte não teve o aeroviário aposentado, João Vicente de Lima Filho, 59 anos. Há três anos, ele foi diagnosticado com enfisema pulmonar, após uma crise aguda de tosse.

“Fui parar no hospital 28 de Agosto. Estava tossindo muito, mas mantive a carteira de cigarro e o isqueiro sempre por perto. Aí decidi que só voltaria a fumar quando a tosse parasse. E lá se vão três anos. As vezes sinto vontade, principalmente quando estou ansioso, mas tomo água e passa”, orientou o ex-fumante, acrescentando que a carteira já está amarela, mas continua à sua vista.

“Não deixem chegar a este ponto. Em tudo eu colocava o cigarro na frente. Deixava de viajar de avião e ônibus porque não ia poder fumar. Até reuniões perdia, por causa do vício. Pensar na economia anual de R$ 4.200, 00 por ano, também pode ser um grande estímulo para parar ”, justificou.

Dez meses longe dos cigarros

O profissional de Educação Física, Eduardo Filho, faz questão de comemorar cada um dos dez meses que está longe dos cigarros. “Agradeço a Deus ter fugido disso a tempo. Faço questão de compartilhar nas redes sociais porque sinto que posso influenciar pessoas para o bem. E se é para ajudar e trazer benefícios estou dentro. Até porque fumar não tem nada a ver, nem com a área que atuo, nem com nenhuma outra”, refletiu.

O “Dia Mundial Sem Tabaco” existe há 30 anos e foi instituído pela OMS. O tema da campanha este ano e que inclui os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal é ‘Tabaco: uma ameaça ao desenvolvimento’.

Ameaça ao Meio Ambiente

De acordo com o cardiologista e coordenador Coordenador do Programa Estadual de Controle do Tabagismo da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Aristóteles Alencar, os resíduos do tabaco contém mais de 7.000 substâncias químicas tóxicas que contaminam o meio ambiente, incluindo substâncias que causam câncer no ser humano e animais.

“As emissões de fumo do tabaco contribuem com milhares de toneladas de carcinógenos humanos, substâncias tóxicas e gases de efeito estufa para o meio ambiente. Os resíduos de tabaco são o maior tipo de lixo desprezado no meio ambiente global. Fumar é prejudicial a qualquer pessoa, independentemente do sexo, da idade, da cultura e da educação. Esse consumo provoca sofrimento, doença e morte, empobrecem famílias e enfraquecem economias nacionais”, analisa o especialista.

Segundo ele, os custos para os governos de todos os países chegam a US$ 1,4 trilhões de dólares em gastos com saúde e perda de produtividade. O que obriga também a aumentar os gastos com a saúde pública e gera uma redução na produtividade, promovendo custos substanciais para a economia dos países.

Programação educativa em Manaus

A FCecon, unidade de referência em cancerologia na Amazônia Ocidental, realiza, a partir das 7h30, uma ação educativa com o objetivo de conscientizar a população acerca dos fatores de risco do câncer, em especial, o tabagismo. Será na Fundação Vila Olímpica (FVO), situada na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. O evento inicia às 7h30, com diversas atividades físicas, como zumba e treinamento funcional.

A atividade alusiva à data será desenvolvida em parceria com as ONGs Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) e Rede Feminina de Combate ao Câncer. Haverá, ainda, distribuição de material informativo aos participantes, que terão a possibilidade de tirar dúvidas sobre o tema com o coordenador Estadual, Aristóteles Alencar.

Segundo o diretor-presidente da FCecon, cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci, o tabagismo é o principal fator de risco isolado para as neoplasias malignas do aparelho respiratório e também está diretamente associado ao aparecimento dos cânceres de bexiga e de estômago.

A projeção mais recente do Instituto Nacional do Câncer (INCA), subordinado ao Ministério da Saúde, é que os cânceres de traqueia, pulmão e brônquios devem registrar, juntos, neste ano, 300 novos diagnósticos no Amazonas. Se somado às neoplasias de estômago e bexiga, o número de casos no Estado sobe para 760 (quase 15% do total de casos de câncer estimado para o Estado), quantidade considerada alta por especialistas.

Ed Blair

EM TEMPO