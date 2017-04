Em dia de homenagens, Chapecoence vence Atlético Nacional

O encontro que a tragédia impediu, enfim, aconteceu. Na noite desta terça-feira (4), Chapecoense e Atlético Nacional (Colômbia) se enfrentaram na Arena Condá pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana 2017. Em campo, a Chapecoense venceu por 2 a 1, com gols de Reinaldo e Luiz Otávio. Fora dele, porém, os dois lados tiveram o que comemorar.

Desde a chegada a Chapecó na segunda-feira (3), a delegação do time colombiano recebeu diversas homenagens – da Prefeitura, das autoridades locais, de moradores e do clube. Antes de a bola rolar, o estádio foi palco do chamado “Show da Gratidão”, com imagens exibidas em um telão e apresentação do cantor Duca Leindecker. Além disso, estiveram presentes Jackson Follmann, Neto, Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel – os quatro sobreviventes da tragédia aérea. Durante a tarde, o público já comparecia massivamente ao local.

Os dois times deveriam ter se enfrentado nas finais da Copa Sul-Americana 2016, em 30 de novembro e 7 de dezembro. No entanto, na véspera do jogo de ida, o avião com a delegação da Chapecoense caiu nos arredores de Medellín (Colômbia), matando 71 pessoas. A pedido do Atlético Nacional, o título do torneio foi dado à equipe catarinense – que, por isso, se garantiu na Recopa.

O jogo começou em ritmo lento, com as duas equipes dispostas a se estudar. Apenas aos 22 minutos, surgiu o primeiro grande lance no jogo. O Atlético Nacional marcou um gol, que foi anulado pois Dayro Moreno recebeu a bola em posição de impedimento. Um minuto depois, a Chapecoense conseguiu inaugurar o marcador de fato. João Pedro invadiu a área pela esquerda, trouxe para o centro e arriscou o chute. A bola, porém, pegou no braço do lateral direito Bocanegra, que se jogou para tentar interceptar o arremate: pênalti. Reinaldo converteu em gol ao bater rasteiro no contrapé de Armani.

Em desvantagem, o time colombiano tentava buscar o ataque pelo lado direito, mas não oferecia perigo. Nos acréscimos, Rossi cruzou, e Túlio de Melo marcou de cabeça para a Chapecoense, mas novamente o tento foi anulado; o juiz assinalou falta do camisa 10.

Já no segundo tempo, o Atlético Nacional chegou ao empate aos 14 minutos. Em jogada individual, Macnelly Torres bateu da entrada da área; Artur Moraes chegou atrasado e ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar. A torcida da Chapecoense aplaudiu o feito do jogador adversário.

A Chape sentiu o gol, e o jogo ficou mais tenso. Porém, quando tudo indicava uma reviravolta dos colombianos, o time da casa fez 2 a 1. Aos 29 minutos, Reinaldo cobrou escanteio pela esquerda, e Luiz Otávio apareceu na área para cabecear para as redes.

Agora, os dois times voltarão a se enfrentar apenas no dia 10 de maio, no jogo de volta da Recopa 2017. Para a partida na Colômbia, espera-se mais uma grande festa da torcida local.

