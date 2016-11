Em dezembro, padre Alessandro Campos vem a Manaus lançar livro e receber fieis para encontro especial

Fenômeno gospel nacional, o padre Alessandro Campos estará em Manaus no próximo dia 4 de dezembro para lançar o livro ‘Quer ser feliz? Ame e perdoe’, editado pela Globo Livros, selo Principium, e, na ocasião, receberá o público para um momento de reflexões e bênção especial.

O encontro vai acontecer a partir das 16h, no Centro de Eventos Amazonas Shopping, na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul, e conta com o apoio da livraria Leitura, onde os fiéis podem adquirir a obra pelo peço de R$ 29,90.

A cada livro comprado, o leitor ganha um ingresso para participar do evento, em que o sacerdote fará a leitura de trechos da obra, rezará com o público e cantará algumas músicas, uma vez que também evangeliza por meio de suas canções, já nacionalmente conhecidas.

‘Quer ser feliz? Ame e perdoe’ é o terceiro livro da carreira do padre como escritor e nasceu das conversas que tem com o público em seus shows pelo país, sendo voltado para pessoas de todas as idades.

Constituída de duas partes – cada uma precedida por uma oração -, a obra apresenta 30 reflexões sobre temas do cotidiano, como: coragem, prosperidade, sucesso, alegria e esperança. O leitor encontra, também, na segunda parte do livro, palavras do padre Alessandro sobre traição, fidelidade, verdade, apego, ciúme, diálogo, humilhação e ego, entre outros temas.

Também conhecido como ‘Padre Sertanejo’, sucesso no Youtube e em redes de comunicação católicas, Alessandro Campos nasceu em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, em 1982, e atualmente pertencente à Diocese de Mogi das Cruzes, também no estado de São Paulo.

“Eu sempre quis ser padre, desde os 7 anos de idade. Quando tive consciência de que eu seria padre, fui para o seminário e me ordenei, mas decidi que seria um padre diferente. Sentia que minha missão era anunciar Jesus Cristo”, explica. Agora, além de fazer com que milhares de pessoas cantem seus sucessos, o padre Alessandro Campos convida todos os fiéis para um bate-papo descontraído sobre os desafios de ser cristão nos dias de hoje.

Com informações da assessoria