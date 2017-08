Em crime misterioso, homem é morto a tiros e deixado em rua da Zona Norte

O montador de móveis Sírio Maciel Pereira, de 35 anos, foi assassinado com dois tiros em frente da esposa e a da filha de nove anos. O crime ocorreu por volta das 7h, desta quinta-feira (24), na rua 3, do bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Segundo uma testemunha, o casal foi abordado por um homem não identificado. O suspeito desceu de uma motocicleta de características não informadas e atirou em Sírio. O assassino ainda chegou a fazer ameaças para a esposa, que tentou proteger a vítima.

“A esposa dele estava indo acompanhar ele até a parada de ônibus, eles iriam deixar a filha na escola e depois ele iria para o trabalho. Uma moto parou na esquina, o garupa desceu com a arma na mão e gritou que iria matar ele. A esposa dele ainda pediu pra o homem não atirar, mas o assassino mandou ela se afastar se não iria matá-la também”, contou uma empregada doméstica, de 36 anos, que preferiu não se identificar.

Leia também: PM encontra depósito do tráfico e apreende 200 kg de drogas no São José

Após o crime o suspeito fugiu com o comparsa, que estava aguardando na motocicleta.

Segundo o sargento Araújo Silva, da 18ª Cicom, o Samu foi acionado para socorrer Sírio, mas ele não resistiu e morreu no local.

Um morador do bairro, que pediu para não ter o nome divulgado, informou que Sírio não tinha envolvimento com crimes. O vizinho contou ainda que a vítima se envolveu em uma discussão com traficantes do bairro.

“Ele passou a madrugada bebendo e foi tirar satisfação na boca de fumo que tem próximo à casa dele, pois os homens teriam mexido com a mulher dele”, disse o morador.

Os familiares da vítima não quiseram falar com impressa. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia também:

‘Mano Kaio’ pede perdão, mas polícia afirma que ele planejava chacina em Manaus

Justiça ou violência? Em 24 horas agressões em grupo deixam 1 morto e 2 feridos em Manaus

PM encontra depósito do tráfico e apreende 200 kg de drogas no São José