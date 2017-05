Em corrida de Parkeiros, governador destaca apoio ao esporte no AM

O governador David Almeida, presente neste domingo (21), na Primeira edição da Corrida Parkeiros Juventude e Fé, declarou apoio a projetos esportivos no Amazonas. Com largada e chegada no Parque Jefferson Peres, centro de Manaus, a corrida reuniu 1.300 pessoas que competiram nas provas de 5 km e 10 km, nas categorias Elite, Geral por Idade (de 18 e acima de 70 anos), além de pessoas com deficiência visual e cadeirantes, nos naipes masculino e feminino.

“Essa é uma das temáticas do nosso governo e vamos realizar na capital e no interior várias ações com a estrutura que temos. Tenho certeza que nosso Amazonas vai caminhar rumo à qualidade de vida, para que assim reduza muitos problemas de saúde”, afirmou o governador.

David Almeida ainda ressaltou que estuda a possibilidade de realizar a primeira Maratona do Amazonas. “Esporte é vida, prioridade e saúde e vou verificar a possibilidade de realizar o sonho de todo amazonense que corre, com a realização de uma maratona”.

Vencedores

O evento distribuiu premiações em R$ 8 mil, em medalhas e troféus para os competidores. A grande vencedora dos 10 Km foi Willy Sandra, que liderou a prova a partir da segunda volta, e fechou em 47m09seg.

“Foi a primeira vez que participei de uma corrida de dez quilômetros. Antigamente eu fazia cinco e me destacava bastante. Com isso, coloquei a meta de passar para um outro estágio e estou muito feliz com o resultado”, disse.

A competidora profissional, Juliana Gusmão, 30, ficou em primeiro lugar na categoria feminino de 5km. Esse foi o primeiro título da temporada 2017, após recuperação de uma lesão. “Fiquei contente porque me recuperei recentemente de uma lesão, e esse foi meu primeiro pódio do ano. O calor foi maior adversário, mas consegui e já estou me preparando para as próximas competições”, disse.