Em conversa com Vesgo, Evaristo confirma saída da Globo

Após criar um certo mistério sobre a sua permanência à frente do Jornal Hoje, o apresentador Evaristo Costa praticamente confirmou a sua saída da Rede Globo em uma conversa descontraída, no inbox do Instagram, com o humorista Rodrigo Scarpa – o repórter Vesgo, nesta quinta-feira (20). Mesmo após o vazamento da mensagem, que indica que ele deixará a emissora após o fim do seu contrato, o jornalista ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

A conversa foi divulgada pelo site Notícias da TV. “Boa sorte nesta nova caminhada. Vou mandar meu currículo para você”, escreveu Scarpa. Logo após, Evaristo responde; “Para mim não adianta mais. Obrigado e boa sorte!”. E Vesgo conclui: “A gente faz uma troca: você vem pro Pânico e eu vou pra bancada. Abriu uma vaga aqui, o Rabin saiu. Me ajuda a entrar na Globo pra eu apresentar o jornal ao lado da Sandra”. Por fim, o jornalista não respondeu mais.

Leia também:Fora da Globo: Evaristo Costa não vai renovar com a emissora, diz colunista

Super presente nas redes sociais, com mais de oito milhões de seguidores, o apresentador do Jornal Hoje sumiu da internet depois que o colunista do UOL Flávio Ricco noticiou que ele anunciou à Globo o seu desejo de não renovar seu contrato. Só depois de sua volta ao Brasil, ele decidiria seu futuro na TV.

No entanto, Evaristo publicou apenas uma foto após a notícia de sua saída, em uma rua de São José dos Campos, onde o apresentador nasceu.

“‪Na minha cidade. ‘Mude suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha suas raízes’. Feliz Dia do Amigo”, escreveu.

Até o momento, a Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Bruna Chagas

EM TEMPO

