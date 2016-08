Em convenção, PSB-AM confirma candidatura de Serafim Corrêa a prefeito de Manaus

O presidente de honra do PSB, deputado Serafim Corrêa, e a professora Cristiane Balieiro foram escolhidos em convenção partidária realizada neste sábado (23), no Jevian Festas, bairro Nossa Senhora de Fátima, como candidatos a prefeito e a vice, respectivamente, pelo Partido Socialista Brasileiro. Além deles, foram homologadas as candidaturas de 62 filiados ao partido, sendo 43 homens e 19 mulheres.

Para Serafim, o foco principal de sua candidatura é cuidar da cidade, com o objetivo de tornar melhor a vida das pessoas. “Faremos uma campanha limpa, apresentando nossas propostas, sem ofensas a ninguém. Respeitamos a todos os outros candidatos, mas a campanha vai permitir demonstramos que a nossa forma de administrar o dinheiro público e as nossas propostas são as melhores”.

Ele também destacou que trabalhará em variados segmentos sociais. “Cristiane e eu estaremos juntos e misturados com os 62 candidatos que representam os mais variados segmentos sociais e inseridos na vida da cidade, cada um em sua área. Iremos a todos os lugares. Vai ser uma campanha bonita para qual convido a todos que queiram caminhar conosco e que vai levar ao segundo turno”, afirmou Serafim.

Transparência

Transparência será a base de sua administração. “A administração terá por base a transparência. A sociedade vai saber claramente através de Internet quanto a prefeitura arrecada e em que gasta o dinheiro que vem dos tributos que as pessoas pagam”, disse Serafim lembrando ainda que a Lei a Transparência é de autoria do senador João Capiberibe (PSB-Amapá), quadro histórico do partido.

Entre as propostas positivas, Serafim destacou duas nas pastas de Saúde Educação. A primeira, que garante um tablet por aluno da rede municipal, estimado em 220 mil alunos. Essa medida vai modernizar a educação e reduzir custos. Nesses equipamentos estarão todas as matérias e conteúdos didáticos. A segunda proposta é o exame de visão de todos os alunos, garantindo os óculos aos que sofrem com algum tipo de deficiência visual, de tal forma que esses alunos possam assistir às aulas.

“Com propostas como essas, que são viáveis e modernas, temos a convicção de que conquistaremos os votos para chegarmos ao segundo turno”, concluiu Serafim.

Com informações da assessoria