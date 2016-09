Em confronto direto, Palmeiras empata com Flamengo e continua na liderança

Disputando ponto a ponto a liderança do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo entraram em campo nesta quarta-feira (14), para fazer uma das partidas mais esperadas da temporada. Mesmo com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, o Verdão saiu atrás do placar e teve que buscar o empate nos últimos minutos.

Ambos os gols saíram na segunda etapa de jogo. Alan Patrick abriu o placar para os cariocas aos 17 minutos e Gabriel Jesus deixou o placar em igualdade aos 37, na Arena Palmeiras, em São Paulo.

Com o resultado de 1 a 1, o time alviverde segue na liderança do campeonato com 48 pontos, um a mais que os rubro-negros. Na próxima rodada, o Verdão visita o Corinthians neste sábado (17), às 16h, em Itaquera.

Com informações de Agência Palmeiras