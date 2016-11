Em comunidade próxima à Parintins, sobrinho mata tio com tiro de espingarda

Um homem identificado como Felipe Jacaúna de Souza, 34, é suspeito de matar o tio, o agricultor Manoel Fonseca Jacaúna, 72, com um tiro no peito. O crime aconteceu em uma comunidade rural na região do Paraná de Parintins (369 quilômetros de Manaus), a São José, distante 30 minutos de barco da sede do município.

Os familiares acreditam que Felipe, que tem problemas mentais, tenha sofrido um surto na hora em que atirou – com uma espingarda calibre 20 – contra o peito de Manoel. Ainda de acordo com os parentes, Felipe estava há duas semanas sem tomar a medicação controlada, indicada por médicos.

O agricultor, conhecido também como Manoelzinho Jacaúna, era muito querido pelas pessoas do São José, além de pertencer a uma família tradicional naquela região. A comunidade está abalada com o crime.

O corpo do agricultor chegou ao Instituto Médico Legal (IML) de Parintins no início da noite desta sexta-feira. A autópsia foi feita pelo legista Jorge de Paula.

Prisão

Logo após ter atirado no tio, Felipe fugiu para uma região de floresta. Por volta das 21h, policiais civis e militares, sob o comando do titular da 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Bruno Fraga, conseguiram prendê-lo.

Felipe foi conduzido para Parintins e ouvido na manhã de hoje pelo delegado que também apura a informação sobre o estado de saúde mental do suspeito no momento do crime.

Tadeu de Souza

Correspondente GRNC