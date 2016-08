Em Codajás, idoso estupra criança de 11 anos no quintal da residência onde mora e é preso

Manuel Marques Ferreira, 63, conhecido como ‘Manel’, foi preso em flagrante na última quarta-feira (24), pela equipe da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Codajás, distante 240 quilômetros de Manaus, sob o comando do delegado titular, Thyago Garcez. O idoso foi denunciado por estupro de vulnerável e o caso foi divulgado nesta sexta-feira (26), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Segundo Garcez, o crime aconteceu no dia 24, no quintal da casa do infrator, situada na estrada Doutor Ozias Monteiro, Centro de Codajás. O delegado titular ressaltou que a vítima é neta de uma vizinha dele e tem 11 anos. E, de acordo com os familiares da garota, o idoso vinha aliciando a menina há cerca de dois meses.

“Manuel foi flagrado pela enteada dele, uma adolescente de 13 anos, mantendo relação sexual com a vítima em um matagal nos fundos da casa dele. A adolescente contou à mãe o que havia presenciado e elas então nos procuraram para formalizar o delito. Nos deslocamos imediatamente ao local e conseguimos efetuar a prisão do infrator após ele tentar empreender fuga”, explicou o titular da 78ª DIP.

Na manhã de hoje, o idoso participou de audiência de instrução e teve a prisão homologada. Manoel vai permanecer preso na carceragem da delegacia do município.