Em Coari, professor é assassinado com tiro na testa durante assalto em casa de amigo

O professor Francisco Leonilde Lima de Souza morreu após ser alvejado com um tiro na testa durante um assalto a uma residência no município de Coari (distante 366 quilômetros de Manaus). O fato aconteceu por volta das 19h30 desta quarta-feira (26), em uma casa localizada na rua Maria Góes, bairro Urucu, naquela região.

De acordo com testemunhas, a vítima estava na companhia de conhecidos em uma reunião na casa de um amigo, quando dois homens, ainda não identificados, em uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor preta e placa não identificada, entraram no pátio da residência e anunciaram o assalto.

Após entregar os pertences, um dos criminosos, não satisfeitos com o valor dos objetos, efetuou um tiro que atingiu a testa do professor. Ele chegou a ser socorrido, ainda com vida, mas faleceu a caminho do Hospital Regional de Coari.

O caso será investigado pela delegacia do município.

Portal EM TEMPO